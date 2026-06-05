Economia circulară, soluția simplă pentru mai puțină risipă. Cum reduci deșeurile fără să-ți complici viața

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economie circulara

Economia este esențială în lupta împotriva schimbărilor climatice. De aceea, continuarea tranziției de la o economie liniară la o economie circulară este atât de necesară.

autor
Anca Lupescu

Resursele planetei sunt limitate, așa că este esențial ca oamenii, guvernele și companiile să colaboreze pentru a le folosi mai responsabil. Aici intervine economia circulară, un model nou care oferă o alternativă la economia liniară tradițională. Iată tot ce trebuie să știi despre economia circulară.

Ce este economia circulară

Economia circulară este un sistem în care materialele sunt menținute în circuit cât mai mult timp posibil prin procese precum întreținerea, reutilizarea, recondiționarea, refabricarea, reciclarea și compostarea.

Pe cât posibil, modelul economiei circulare evită consumul de resurse noi, deoarece acest lucru este ineficient și dăunător pentru mediu. Reutilizarea și adaptarea materialelor prelungesc durata de viață a produselor, reduc dependența de resurse și oferă mai multe oportunități companiilor de a deservi lanțul de aprovizionare.

Adoptarea unui model de economie circulară poate reduce impactul asupra mediului prin diminuarea deșeurilor și limitarea dependenței de materii prime virgine.

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Principiile economiei circulare

Următoarele trei principii sunt esențiale pentru implementarea economiei circulare într-o afacere, dar nu numai.

Eliminarea deșeurilor 

Acest principiu presupune regândirea modului în care resursele sunt utilizate în toate etapele ciclului de viață al unui produs, de la design până la eliminare. Pentru acasă, eliminarea deșeurilor este un pas esențial, iar reciclarea ar trebui făcută cu răspundere.

Pentru companii, acest lucru poate însemna:

•  utilizarea materialelor reciclate în producție, în locul materiilor prime virgine

•  proiectarea produselor modulare, care pot fi reparate sau actualizate ușor

•  alegerea proceselor de producție care reduc resturile și pierderile de material

Menținerea materialelor în uz 

Pentru a rupe modelul economiei de tip „folosește și aruncă”, este esențial ca materialele să rămână în circuit cât mai mult timp.

Exemple de aplicare:

•  dezvoltarea unor programe de returnare sau modele de tip leasing, prin care produsele sunt returnate după utilizare și apoi reutilizate, recondiționate sau reciclate responsabil

•  facilitarea unei piețe secundare pentru produse sau materiale, extinzând durata lor de viață

În viața de zi cu zi, acest lucru poate însemna inclusiv alegeri gândite mai bine: de la materiale rezistente și durabile când vine vorba despre haine, până la investirea în plase de pânză pe care le poți reutiliza la nesfârșit atunci când faci cumpărături.

Regenerarea sistemelor naturale 

Economia circulară nu înseamnă doar reducerea impactului negativ asupra mediului, ci și aplicarea unor practici regenerative care refac sistemele naturale și sprijină biodiversitatea.

În practică, acest lucru poate include:

•  investiții în tehnologii sau procese care refac sănătatea solului, calitatea apei și a aerului prin activitatea companiei

•  parteneriate cu organizații implicate în reîmpădurire sau curățarea oceanelor, pentru a compensa amprenta ecologică a operațiunilor

Cum poate fi aplicată economia circulară în viața de zi cu zi

Să aplici principiile economiei circulare în viața de zi cu zi nu este doar ușor, ci este o modalitate perfectă pentru a avea mai multă grijă de mediul înconjurător și de a reduce consumerismul. Iată ce poți face:

Moda sustenabilă 

Fast fashion a devenit un contributor major la degradarea mediului, de la consum excesiv de apă până la poluare chimică. Adoptarea unui mod de consum sustenabil este o modalitate eficientă de a integra economia circulară în viața ta.

O abordare importantă este cumpărarea de haine second-hand. Magazinele second-hand, platformele online și schimburile de haine oferă multe opțiuni unice și accesibile. Prin oferirea unei a doua vieți hainelor deja purtate, le prelungești durata de utilizare și reduci cererea de producție nouă.

Susținerea brandurilor de modă etică și sustenabilă este un alt pas esențial. Aceste branduri prioritizează condiții corecte de muncă și folosesc materiale și procese de producție prietenoase cu mediul. Alegând astfel de branduri, transmiți un mesaj industriei modei și o încurajezi să adopte practici mai sustenabile.

În plus, poți învăța abilități de bază de cusut sau poți apela la croitori locali pentru reparații și modificări, ceea ce ajută la prelungirea duratei de viață a hainelor.

Upcycling-ul, adică transformarea obiectelor vechi sau nefolosite în altele noi și utile, este o altă metodă creativă de a adopta moda sustenabilă. Dacă nu ești sigur dacă să păstrezi ceva, experții în mutări de la helixmove.com recomandă să pui aceste obiecte în depozitare. Mai târziu le poți reevalua și decide dacă vrei să le păstrezi, conform ecoshuttle.

Reducerea risipei alimentare 

Risipa alimentară este o problemă globală importantă, cu efecte semnificative asupra mediului, economiei și societății. Reducerea risipei alimentare nu este benefică doar pentru planetă, ci și pentru bugetul personal. Planificarea meselor este o strategie eficientă pentru reducerea deșeurilor. Printr-un plan săptămânal și cumpărături organizate, te asiguri că achiziționezi doar ceea ce ai nevoie, reducând riscul de alterare a alimentelor.

Depozitarea corectă și organizarea alimentelor joacă un rol important în prevenirea risipei. Înțelegerea modului corect de păstrare a diferitelor alimente, precum fructe, legume sau mâncare gătită, ajută la menținerea prospețimii.

De asemenea, reutilizarea resturilor alimentare reduce semnificativ risipa. Cojile de legume pot fi folosite pentru supe sau compost. Pâinea rămasă poate fi transformată în crutoane sau pesmet. Atenția la porții și utilizarea resturilor pentru mese ulterioare contribuie, de asemenea, la reducerea risipei alimentare. În plus, surplusul de alimente poate fi donat către bănci de alimente sau organizații comunitare.

Alegerea alternativelor reutilizabile 

Una dintre cele mai simple și eficiente metode de a integra economia circulară în viața de zi cu zi este alegerea produselor reutilizabile. Obiectele de unică folosință și plasticul de unică folosință contribuie semnificativ la poluare. Alegând alternative reutilizabile, îți reduci impactul asupra mediului.

Poți începe cu obiecte de zi cu zi precum sticle de apă, sacoșe de cumpărături și cești pentru cafea. O sticlă reutilizabilă de calitate elimină nevoia sticlelor de plastic, ajută la hidratare și economisește bani pe termen lung. La fel, folosirea sacoșelor reutilizabile reduce consumul de pungi de plastic.

Și cafeaua de dimineață contează – o ceașcă reutilizabilă elimină deșeurile generate de paharele de unică folosință. Există multe alte alternative reutilizabile pentru diferite aspecte ale vieții.

Poți folosi recipiente reutilizabile pentru depozitarea alimentelor în locul foliei sau recipientelor de unică folosință. Poți înlocui tacâmurile din plastic cu alternative durabile precum cele din bambus. Prin aceste schimbări mici contribui la un stil de viață mai sustenabil și reduci cererea pentru produse de unică folosință.

Reparare și întreținere 

Într-o cultură a „aruncării”, accentul pe reparare și întreținere este o metodă eficientă de a adopta principiile economiei circulare. Repararea și întreținerea obiectelor le prelungește durata de viață și reduce nevoia de a cumpăra produse noi. Înainte de a arunca un obiect stricat, verifică dacă poate fi reparat.

Multe dispozitive electronice, electrocasnice și chiar haine pot fi reparate cu unelte și cunoștințe potrivite. Poți face proiecte DIY sau poți apela la ateliere de reparații și specialiști locali. De asemenea, întreținerea regulată a obiectelor precum mașini, mobilier sau electrocasnice previne apariția problemelor majore.

Repararea și întreținerea economisesc bani, reduc deșeurile și încurajează o relație mai conștientă cu obiectele pe care le deținem. Înainte să arunci ceva, verifică dacă poate fi reparat sau refolosit.

Etichete: economie, risipă, sustenabilitate,

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