Economia circulară, soluția simplă pentru mai puțină risipă. Cum reduci deșeurile fără să-ți complici viața

Resursele planetei sunt limitate, așa că este esențial ca oamenii, guvernele și companiile să colaboreze pentru a le folosi mai responsabil. Aici intervine economia circulară, un model nou care oferă o alternativă la economia liniară tradițională. Iată tot ce trebuie să știi despre economia circulară.

Ce este economia circulară

Economia circulară este un sistem în care materialele sunt menținute în circuit cât mai mult timp posibil prin procese precum întreținerea, reutilizarea, recondiționarea, refabricarea, reciclarea și compostarea.

Pe cât posibil, modelul economiei circulare evită consumul de resurse noi, deoarece acest lucru este ineficient și dăunător pentru mediu. Reutilizarea și adaptarea materialelor prelungesc durata de viață a produselor, reduc dependența de resurse și oferă mai multe oportunități companiilor de a deservi lanțul de aprovizionare.

Adoptarea unui model de economie circulară poate reduce impactul asupra mediului prin diminuarea deșeurilor și limitarea dependenței de materii prime virgine.

Principiile economiei circulare

Următoarele trei principii sunt esențiale pentru implementarea economiei circulare într-o afacere, dar nu numai.

Eliminarea deșeurilor

Acest principiu presupune regândirea modului în care resursele sunt utilizate în toate etapele ciclului de viață al unui produs, de la design până la eliminare. Pentru acasă, eliminarea deșeurilor este un pas esențial, iar reciclarea ar trebui făcută cu răspundere.

Pentru companii, acest lucru poate însemna:

• utilizarea materialelor reciclate în producție, în locul materiilor prime virgine

• proiectarea produselor modulare, care pot fi reparate sau actualizate ușor

• alegerea proceselor de producție care reduc resturile și pierderile de material

Menținerea materialelor în uz

Pentru a rupe modelul economiei de tip „folosește și aruncă”, este esențial ca materialele să rămână în circuit cât mai mult timp.

Exemple de aplicare:

• dezvoltarea unor programe de returnare sau modele de tip leasing, prin care produsele sunt returnate după utilizare și apoi reutilizate, recondiționate sau reciclate responsabil

• facilitarea unei piețe secundare pentru produse sau materiale, extinzând durata lor de viață

În viața de zi cu zi, acest lucru poate însemna inclusiv alegeri gândite mai bine: de la materiale rezistente și durabile când vine vorba despre haine, până la investirea în plase de pânză pe care le poți reutiliza la nesfârșit atunci când faci cumpărături.

Regenerarea sistemelor naturale

Economia circulară nu înseamnă doar reducerea impactului negativ asupra mediului, ci și aplicarea unor practici regenerative care refac sistemele naturale și sprijină biodiversitatea.

În practică, acest lucru poate include:

• investiții în tehnologii sau procese care refac sănătatea solului, calitatea apei și a aerului prin activitatea companiei

• parteneriate cu organizații implicate în reîmpădurire sau curățarea oceanelor, pentru a compensa amprenta ecologică a operațiunilor