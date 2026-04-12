Cercetarea, publicată în revista Environmental Research Letters, estimează că omenirea folosește resurse peste capacitatea naturală de regenerare a planetei, notează Science Alert.

Analiza a fost realizată de o echipă coordonată de Corey Bradshaw, cercetător la Universitatea Flinders din Australia, pe baza datelor demografice din ultimii peste 200 de ani. Specialiștii au evaluat așa-numita „capacitate de suport” a Pământului, adică numărul de oameni care poate fi susținut pe termen lung fără epuizarea resurselor.

Potrivit concluziilor, populația globală ar putea ajunge la un vârf între 11,7 și 12,4 miliarde de persoane spre finalul anilor 2060 sau în anii 2070, dacă tendințele actuale continuă. În prezent, pe planetă trăiesc aproximativ 8,3 miliarde de oameni.

Totuși, cercetătorii susțin că nivelul optim sustenabil, raportat la consumul actual de resurse, ar fi de doar 2,5 miliarde de locuitori. Diferența uriașă dintre această estimare și populația actuală ar explica presiunea tot mai mare asupra apei, terenurilor agricole, biodiversității și climei.

Autorii studiului arată că explozia demografică din secolul XX a fost posibilă în mare parte datorită utilizării combustibililor fosili, care au susținut agricultura intensivă, transportul și industrializarea. În același timp, această dependență a accelerat schimbările climatice și degradarea ecosistemelor.

„Planeta nu poate ține pasul cu modul în care folosim resursele. Nu poate susține nici măcar cererea actuală fără schimbări majore”, a declarat Corey Bradshaw.

Cercetătorii spun însă că scenariul nu este inevitabil. Ei consideră că reformarea modului în care sunt folosite energia, apa, terenurile și hrana ar putea reduce presiunea asupra mediului și îmbunătăți perspectivele pe termen lung.