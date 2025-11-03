Prețurile mai mici, dar și povestea din spate îi împinge pe tineri să aleagă tot mai des hainele de tip second-hand

Hainele merită o a doua viață. Sunt tot mai mulți cei care cred asta. Magazinele second-hand devin din ce în ce mai populare, iar tinerii le caută nu doar pentru preț, ci și pentru poveste.

Pentru că există interes, a crescut și numărul firmelor care le comercializează - în ultimii trei ani, cu 1.400.

Alexandra și Bianca caută ținutele perfecte pentru o petrecere.

Într-un magazin second-hand din Constanța, au găsit exact ce vor.

Pentru cele două tinere, second-hand-ul este mai mult decât o economie. E un mod de viață. Așa gândesc mulți din generația lor.

Femeie: „Mi-am găsit de foarte multe ori haine pe mărimea mea și un material foarte bun, mai degrabă în second-hand decât în magazinele de brand. După 20 de ani au aceeași culoare, aceeași textură.”

Femeie: „Au fost dăți când am găsit în second-handuri mai multă calitate decât în mall-uri.”

Pentru alții, prețul rămâne principalul argument când intră în astfel de magazine.

Femeie: „Așa ceva la mall e undeva la 400-500 de lei.”

Reporter: „Și aici cât e?”

Femeie: „70 de lei.”

Femeie: „Dacă aș da pe o cămașă să merg la un mall, e o cămașă să zic că sar de 150 de lei, dar aici o găsești mai bună și de calitate la 15-20 de lei.”

Elena Novaci, managerul unor magazine second-hand: „Avem săptămâna cu 50%, unde vânzările sunt wow. Ajungi să îți iei un pulovăr de cașmir la 10 lei sau maxim 15 lei.”

Un studiu făcut de o companie de cercetare de piață, la cererea unei firme de pe piața de modă sustenabilă, a indicat că doar 13% dintre români nu au luat niciodată haine second-hand.

În schimb, pentru șase din zece, cumpărăturile de acest tip au fost o practică în ultimele douăsprezece luni.

Mădălina Corciu, manager de marketing al unei companii de produse second-hand: „Înregistrăm o creștere mare la clienții cu vârste tinere, peste 30 de ani și generația Z. Ei sunt foarte preocupați de a fi unici, în cercurile sociale în care merg.”

Datele Institutului Național de Statistică arată o creștere de 15% a importurilor de haine uzate în 2024 față de 2023, majoritatea venind din Austria, Ungaria și Germania.

În același timp, peste 1.400 de firme noi care vând produse la mâna a doua au fost înregistrate în ultimii trei ani, semn că piața este în plină expansiune.

