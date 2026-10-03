Fenomenul are și un nume: SKI, de la expresia engleză "Spending the Kids' Inheritance" - "cheltuirea moștenirii copiilor". Conceptul este discutat tot mai mult în Marea Britanie și Statele Unite, unde unii pensionari aleg să cheltuie o parte mai mare din averea acumulată în loc să o păstreze integral pentru generația următoare.

Nu înseamnă însă neapărat că părinții nu mai vor să lase nimic copiilor. Pentru mulți, este vorba despre o schimbare de priorități: viața de acum nu mai este sacrificată în totalitate pentru o moștenire care va ajunge la copii abia după moartea lor.

Ce înseamnă fenomenul SKI și de unde vine acest termen

SKI este acronimul pentru "Spending the Kids' Inheritance", o expresie folosită pentru situațiile în care oamenii aflați la pensie aleg să folosească economiile și activele acumulate de-a lungul vieții pentru propriile nevoi și plăceri.

Termenul este mai vechi decât ar putea părea. Un studiu publicat în 2006 în Journal of Social Policy, realizat de cercetătoarea Karen Rowlingson, a analizat modul în care persoanele în vârstă privesc averea și moștenirea.

Cercetarea, bazată pe interviuri aprofundate și focus-grupuri, a arătat că lucrurile sunt mai complexe. Participanții aveau, în general, o atitudine pragmatică față de bani. Nu voiau să trăiască în lipsuri doar pentru a muri cu o avere mare, dar nici nu erau dispuși să își cheltuiască fără măsură toate resursele. Mulți încercau să găsească un echilibru între un nivel de trai bun la bătrânețe și dorința de a lăsa ceva familiei.

Unde este populară această practică

Fenomenul este discutat în special în Marea Britanie și Statele Unite. Un raport realizat de furnizorul britanic de pensii Standard Life arată că 15% dintre părinții din Marea Britanie, indiferent de vârsta copiilor, spun că intenționează să acorde prioritate propriei stări de bine la pensie în locul lăsării unei moșteniri. Aproximativ unul din șapte părinți spune că vrea să se bucure de banii săi, chiar dacă suma care va ajunge ulterior la copii va fi mai mica.

Și în Statele Unite se observă schimbări în ceea ce privește așteptările legate de moștenire. Potrivit studiului Planning & Progress 2025 realizat de Northwestern Mutual, 20% dintre americani se așteptau să primească o moștenire, față de 25% în 2024. În același timp, 31% spuneau că intenționează să lase o moștenire sau un cadou financiar, față de 26% cu un an înainte.

Datele nu înseamnă că majoritatea pensionarilor au adoptat filosofia SKI. Arată însă că relația dintre generații, avere și moștenire se schimbă.

De ce unii părinți aleg să își cheltuiască banii în timpul vieții

Unul dintre motive este foarte simplu: timpul nu poate fi economisit pentru mai târziu.

BBC a prezentat povestea lui Sarah Moorhouse, o britanică de 64 de ani, fostă administratoare de școală, care împreună cu soțul ei, Geoff, merge în vacanță de patru sau cinci ori pe an.

Cei doi locuiesc în Yorkshire Dales și călătoresc în Scoția, Lake District, Cambridgeshire sau Norfolk. Au vândut chiar și o mașină sport de colecție, dar nu pentru a strânge mai mulți bani, ci pentru a cumpăra un model mai modern și mai sportiv, un Mazda MX-5 decapotabil.

Sarah spune că a ajuns să privească altfel timpul după ce a început să participe tot mai des la funeraliile unor prieteni și cunoscuți.

"Trebuie doar să-ți trăiești viața și să te bucuri de ea cât poți, pentru că este un bun foarte prețios", a declarat ea pentru BBC.

Fiica lui Sarah, Poppy, este de acord cu alegerea părinților. Ea spune că nu i-a trecut prin minte să se bazeze pe o viitoare moștenire și că preferă să îi vadă pe părinții săi călătorind și făcând lucrurile care le plac.

Un alt exemplu este Karen Green, în vârstă de 60 de ani, originară din Marea Britanie și stabilită de 11 ani în Provence, în sudul Franței.

"Am fost destul de explicită în a spune că este puțin probabil să las o moștenire, pentru că anticipez că o să cheltuiesc toți banii", a declarat ea.

Karen cheltuiește peste 10.000 de lire sterline pe an pentru călătorii. A mers la un retreat de yoga în Maroc și avea planificată o călătorie în Vietnam și Laos. Ea este semi-pensionată, lucrează în continuare part-time în consultanță și obține venituri și din închirierea unei proprietăți.

Pe ce își cheltuie banii părinții care aleg stilul de viață SKI

Călătoriile sunt una dintre cele mai vizibile forme ale fenomenului: vacanțe mai dese, croaziere, circuite, retreat-uri sau experiențe pe care oamenii nu și le-au permis în perioada în care munceau.

Dar SKI nu înseamnă neapărat lux. Banii pot merge către renovarea casei, o mașină mai bună, restaurante, hobby-uri, cursuri, activități sportive sau pur și simplu către un stil de viață mai confortabil.

Moștenirea este o obligație față de copii sau o alegere personală?

În România, moștenirea se deschide la momentul decesului, potrivit Codului civil. Asta înseamnă că, în timpul vieții, copiii nu devin proprietari ai bunurilor părinților doar pentru că sunt viitori moștenitori.

Copiii sunt însă, în condițiile prevăzute de lege, moștenitori rezervatari. La deschiderea moștenirii, rezerva succesorală este partea din moștenire protejată de lege pentru acești moștenitori, chiar și împotriva unor liberalități care ar încălca această limită.

Prin urmare, faptul că un părinte își cheltuiește banii în timpul vieții nu înseamnă automat că îi privează pe copii de dreptul lor succesoral. Dreptul la moștenire se naște la deschiderea succesiunii, nu cât timp părintele este în viață.

Casa, economiile și investițiile. Ce se întâmplă cu averea familiei

Un părinte își poate folosi, în timpul vieții, patrimoniul pentru propriile nevoi și proiecte: poate locui în casa sa, o poate vinde sau poate folosi economiile și investițiile pentru călătorii, renovări ori alte cheltuieli.

Situația este diferită atunci când vorbim despre donații sau testamente care afectează rezerva succesorală. În aceste cazuri, Codul civil prevede mecanisme prin care liberalitățile care depășesc partea de care persoana putea dispune liber pot fi supuse reducțiunii, la cererea moștenitorilor rezervatari.

Așadar, există o diferență importantă între a-ți cheltui propria avere în timpul vieții și a face acte prin care transferi bunuri către alte persoane, afectând eventual drepturile succesorale protejate de lege.

Argumentele părinților care aleg să nu lase o moștenire

Cei care aleg modelul SKI pornesc, în general, de la o idee simplă: banii economisiți pentru viitor nu ar trebui să însemne o viață amânată până la bătrânețe.

Unii spun că au muncit tocmai pentru a putea avea, la un moment dat, libertatea de a se bucura de ceea ce au strâns. Alții consideră că propriii copii sunt adulți, au propriile venituri și nu ar trebui să își construiască planurile financiare pe baza unei moșteniri.

Există și un argument legat de incertitudine. Nimeni nu știe cât va trăi, cât de mult va putea călători peste cinci sau zece ani ori de ce îngrijiri va avea nevoie. Păstrarea fiecărui ban pentru un viitor ipotetic poate însemna, pentru unii, renunțarea la experiențe pe care le-ar putea avea acum.

În realitate, nici măcar adepții ideii SKI nu aleg întotdeauna una dintre cele două extreme. Studiul lui Karen Rowlingson arată că mulți oameni vor să se bucure de resursele lor la bătrânețe, dar își doresc în același timp să lase ceva familiei.