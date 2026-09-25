Ideea este discutată în Parlament, iar energia produsă ar urma să fie folosită local, pentru consumul proprietarului parcării, în timp ce mașinile ar sta la umbră.

Ideea este inspirată, potrivit lui Dan Pîrsan, președintele Asociației Prosumatorilor din România, de modelul francez. Acesta prevede ca, începând din 2028, parcările cu suprafețe de peste 1.500 de metri pătrați să aibă jumătate din suprafață acoperită cu sisteme de umbrire fotovoltaice.

„Mașinile sunt parcate la umbră și energia este livrată, să zic, beneficiarului și aici vorbim de aeroporturi, vorbim de mall-uri, vorbim de supermarket-uri, care au parcări generoase, vorbim de spitale, stadioane, ce doriți dumneavoastră”, a explicat președintele Asociației Prosumatorilor din România.

„Mașinile sunt parcate la umbră”, energia folosită local

Panourile fotovoltaice ar putea fi montate pe anumite structuri rezistente de tip „car-port”. Mașinile pot fi parcate sub aceste instalații.

Prezent la PRO Verde, Dan Pîrsan a explicat că avantajul este că energia produsă poate fi consumată chiar de clădirea sau obiectivul deservit de parcare. Astfel, nu este necesar ca proprietarul să încheie un contract cu un furnizor pentru energia produsă.

În România, să știți că există astfel de sisteme și cu mândrie pot spune că în Craiova un mall are o parcare generoasă fotovoltaică, care nu injectează în sistem surplusul”, a precizat Dan Pîrsan.

Modelul presupune, în cazul în care producția depășește consumul imediat, folosirea bateriilor pentru stocarea energiei. Aceasta poate fi utilizată ulterior, inclusiv seara, în loc să fie cumpărată din rețea.

Ideea pornește de la faptul că parcările de mari dimensiuni ocupă suprafețe importante, iar în cazul mall-urilor, supermarketurilor, aeroporturilor, spitalelor sau stadioanelor există deja un consum important de energie.