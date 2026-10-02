Codul Urbanismului, intrat de curând în vigoare, obligă consiliile locale să delimiteze zone cu emisii zero sau scăzute în orașe, până cel târziu în august 2027.

Măsurile nu sunt menite să “pedepsească” șoferii, ci au legătură cu sănătatea oamenilor. Studiile arată că există o corelare directă între bolile de cancer, astm și utilizarea mașinilor cu combustie internă.

Invitat la PRO Verde, Grațian Mihăilescu, consilier în Misiunea UE pentru orașe inteligente, a declarat că România are încă din 2023 o lege pentru delimitarea zonelor cu emisii scăzute. 12 orașe ar fi trebuit să implementeze conceptul, care presupune că în anumite zone mai poluate și mai aglomerate să aibă acces doar mașinile Euro 6 sau cele electrice.

Regulile de acces și taxele ar fi trebuit să fie decise local. Cu toate acestea, niciun primar din țară nu a avut curajul să ia astfel de măsuri, de teamă că își va pierde alegătorii.

Grațian Mihăilescu: “Bucureștiul este orașul care are foarte multe mașini și cumva o decizie de genul acesta afectează foarte mulți viitori alegători. Atunci, e greu să iei o decizie, dar eu sunt ferm convins că aceste lucruri vor trebui să se întâmple.”

Unde ar putea fi interzis accesul pentru mașini

Mihăilescu a explicat că restricțiile de trafic trebuie să pornească de la date despre aglomerație și poluare, și să fie testate mai întâi în zone restrânse. Dacă dau rezultate, măsurile pot fi extinse.

În prezent, el pregătește un proiect pilot împreună cu autoritățile din mai multe orașe din țară, pentru a vedea ce soluții funcționează și pot fi aplicate pe scară mai largă.

Grațian Mihăilescu: “Suntem în contextul în care încercăm să facem un proiect pilot la nivel național cu mai multe orașe și o să vedem ce iese.. Sper să venim la voi și să vă povestim rezultatele acestui proiect.”

Cum ne îmbolnăvește traficul aglomerat

Studiile arată că oamenii se îmbolnăvesc frecvent din cauza poluării generate de trafic.

“Lumea trebuie să înțeleagă că există o corelare directă între bolile de cancer, bolile de astm și utilizarea mașinii. Practic, implementarea unor astfel de politici pentru un oraș verde, aduce multe beneficii la nivel de sănătate a oamenilor, care trăiesc în ele”, a explicat Mihăilescu.

De ce a fost abandonat proiectul care limita accesul mașinilor poluante în București

În 2019, Primăria Capitalei, condusă atunci de Gabriela Firea, a propus “Proiectul Oxigen”, pentru reducerea poluării din trafic. Acesta prevedea o taxă pentru mașinile sub norma Euro 4 și interzicerea accesului în centrul Bucureștiului pentru cele sub Euro 3.

În februarie 2020, Firea a anunțat că renunță la proiect, după reacțiile negative primite la o consultare pe Facebook, iar Consiliul General a anulat ulterior măsurile.

Pe de altă parte, zone cu emisii zero există în multe orașe din Europa. Londra, Paris sau Amsterdam sunt doar câteva dintre acestea.