Ce este amprenta de carbon și de ce este importantă. Explicațiile specialiștilor

Amploarea problemelor aduse de schimbările climatice, de la incendii de vegetație ca cele care au distrus vara asta 5% din suprafața pădurilor canadiene, la inundații dramatice, precum cele recente din Libia, este copleșitoare. Poate fi greu să facem o legătură între viața noastră cotidiană și supraviețuirea a nenumărate specii din colțuri îndepărtate ale lumii, precum urșii polari sau recife de corali.

Pentru a înțelege mai ușor impactul pe care îl producem fiecare dintre noi asupra mediului, este important să calculăm amprenta de carbon.

Ce este amprenta de carbon

Amprenta de carbon reprezintă cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră pe care o persoană, familie, organizație sau întreprindere le eliberează în atmosferă ca urmare a activităților cotidiene. Aceasta se măsoară în tone de CO2e (unitate de măsură ce exprimă impactul total al emisiilor de gaze cu efect de seră în termeni de dioxid de carbon) și, în medie, fiecare persoană de pe planetă este responsabilă pentru o amprentă de carbon de aprox. 7 tone pe an. Specialiștii spun că aceasta trebuie să scadă la jumătate până în 2050 dacă vrem să atingem obiectivele climatice.

Cele mai mari cantități de dioxid de carbon provin din sectoarele energiei și transporturilor, care se bazează pe arderea combustibililor fosili, dar și din construcții sau agricultură, acest din urmă domeniu fiind responsabil și de emisii de metan asociate cu creșterea animalelor, care au potențialul de a încălzi planeta de aproape 80 de ori mai mult decât dioxidul de carbon.

Practic, orice produs pe care îl achiziționăm sau orice activitate pe care o facem contribuie la amprenta de carbon. Iar alegerile noastre zilnice, ca indivizi sau companii, pot duce la creșterea sau diminuarea ei.

Cum se calculează amprenta de carbon

Calcularea amprentei de carbon poate părea complexă, dar este un proces crucial în conștientizarea impactului nostru asupra mediului. Calculul implică evaluarea mai multor factori, inclusiv consumul de energie, de resurse naturale, mobilitatea, alimentația și chiar modul în care gestionăm deșeurile.

Amprenta de carbon se calculează prin adunarea emisiilor de CO2 pe o perioadă de un an rezultate în urma activităților zilnice: consumul de electricitate și de apă, mijloace de transport, alimentație, călătorii, produsele pe care le cumpărăm, de la îmbrăcăminte la mașini sau televizoare.

Absolut toate activitățile umane implică emisii de dioxid de carbon, care au un impact direct asupra schimbărilor climatice, unele mai mare, altele mai mic. Spre exemplu, 250 de kilometri parcurși cu un autobuz au o amprentă de 30 kg CO2, în timp ce drumul parcurs cu bicicleta nu implică absolut nici o emisie de CO2. Însă, fabricarea bicicletei vine la pachet cu niște costuri de mediu, dar mult mai mici decât, spre exemplu, decât fabricarea unei mașini sau a unui avion.

Aici găsești un calculator pentru a afla amprenta ta de carbon.

Climate Change Summit la București

La București are loc pe 19 octombrie 2023, la Opera Națională, și 20 octombrie în alte 20 de locuri din oraș, are loc Climate Change Summit. Timp de două zile, peste 60 de lideri și experți expun și dezbat soluții aplicabile în multiple sectoare pentru un viitor sustenabil. Aplicațiile pentru participarea la eveniment se fac pe climatechange-summit.org.

Climate Change Summit este un proiect organizat de Social Innovation Solutions, organizaţie activă în sustenabilitate, impact social şi inovaţie, cu sprijinul BRD Groupe Société Générale în calitate de inițiator și partener fondator. CCS este susținut de partenerul strategic Auchan România, de Mastercard în calitate de climate partner, dar și de European Climate Foundation, EPG și KangooPack.

Printre invitații care vor urca pe scena Climate Change Summit, se regăsesc:

Vojtech Vosecky, unul dintre cei mai importanți susținători ai economiei circulare din Europa, considerat de LinkedIn drept una dintre cele mai credibile voci din Europa pe subiecte verzi.

Ingmar Juergens, pionier al finanțărilor care au la bază reducerea impactului emisiilor gazelor cu efect de seră și unul dintre puținii experți care acoperă întreaga gamă de aspecte privind politicile climatice și finanțarea.

Elina Bardram, Head of International Relations Unit, DG Clima, la Comisia Europeană, expertă în politicile privind schimbările climatice și a economiei de mitigare și adaptare.

Ed Gillespie, co-fondator Futerra, speaker inspirațional, scriitor, poet și futurist, specializat în gândire și schimbare sistemice. Este autorul cărții Only Planet – a flight-free adventure around the world, despre cum să călătorești în jurul lumii fără a te urca într-un avion.

Philippe Birker, director de operațiuni și co-fondator Climate Farmers. Din 2019, contribuie la extinderea agriculturii regenerative în Europa. Compania sa sprijină în prezent aproximativ 700 de fermieri din 16 țări europene diferite în tranziția către agricultura regenerativă.

Farid Taghzouti (Head of Sales) & Chantal Nguyen (Head of engineering) la FabBrick, companie franceză care transformă deșeurile textile în cărămizi ce izolează termic și acustic.

Karin Stoevenbeld-Kreber de la Clipper Interall, companie dedicată livrării de produse promoționale cu o amprentă minimă asupra mediului, mai precis articole promoționale realizate din resurse regenerabile provenite din fluxuri de deșeuri corporative precum zațul de cafea, materialele plastice, hârtie, textile și metale.

