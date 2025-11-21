Poluarea cu particule toxice în centrul Bucureștiului depășește de 20 de ori valorile maxime. “O senzație acută de rău"

Poluarea cu particule ultrafine în centrul Bucureștiului depășește chiar și de 20 de ori valorile maxime recomandate de OMS, a declarat la PRO Verde Oana Neneciu, Director Executiv Ecopolis, care administrează rețeaua de monitorizare a aerului Aerlive.

Oana Neneciu: “Am descoperit valori imense ale particulelor ultrafine care nu se măsoară, din păcate la noi, negru de fum sau particule de cenușă. Am mers în tot centrul, din Victoriei în Romană, la Universitate, și am găsit valori chiar și de 20 de ori pestea cea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, în intersecții. Sincer, eu după patru ore de monitorizări am avut această senzație foarte acută de rău și durere de cap”.

De fapt, “calitatea aerului e la fel de proastă sau de bună cum era și în anii trecuți”, adaugă ea, amintind că în sezonul rece, valorile cresc alarmant.

În București, problema poluării se agravează iarna, din cauza faptului că aerul rece împiedică particulele particulele toxice să se disperseze, păstrându-le aproape de sol.

Potrivit Agenției Europene de Mediu, particulele toxice PM2.5 sunt responsabile anual pentru mii de decese premature.

“În București avem 80.000 de locuințe care se încălzesc în continuare cu combustibili solizi”

Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate ale ultimului studiu Ecopolis, STOP SMOG, arată că încălzirea locuințelor este o sursă majoră de poluare în Capitală.

Oana Neneciu: “Aproximativ 80.000 de locuințe se încălzesc în continuare cu combustibili solizi, care nu se referă neapărat la lemne. Am găsit case care se încălzesc cu deșeuri din lemne foarte periculoase sau cu alte tipuri de deșeuri. Și am descoperit asta uitându-ne la datele din senzori.

Atunci când aveam depășiri foarte mari la pulberile în suspensie în anumite zone ne-a făcut să ne întrebăm oare de ce doar în zonele respective? Și așa am ajuns cumva la concluzia că în zonele respective sunt multe străzi cu asemenea locuințe care se încălzesc diferit, să zicem combustibil solid”

Zonele cele mai afectate sunt Colentina, Giulești–Fundeni, Grivița și Moșilor Vechi. Soluția propusă este extinderea programelor de înlocuire a sistemelor de încălzire, după modelul aplicat în marile orașe europene.

Un alt risc major îl reprezintă incendiile și arderile ilegale de deșeuri, care afectează direct sănătatea populației.

Activiștii de mediu cer municipalității să adopte reguli clare pentru intervenția rapidă — inclusiv spălarea străzilor imediat după episoade de poluare intensă, pentru a împiedica particulele să se ridice din nou în aer.

