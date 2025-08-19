„Deficitul bugetar ne privește pe toți”. Care este avertismentul ministrului Finanțelor

19-08-2025 | 20:39
Alexandru Nazare
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, explică, marţi seară, că reducerea deficitului este nu doar un obiectiv al Guvernului, ci şansa unei stabilităţi şi a unei economii sănătoase.

Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esenţiale”, transmite Nazare, explicând că România este departe de ţinta de 3% deficit, cât cere Uniunea Europeană.

Ministrul Finanţelor explică, marţi seară, într-o postare pe Facebook: „De ce este atât de important să reducem deficitul bugetar?”.

Urmăresc cu interes dezbaterea publică din această perioadă şi îmi atrag atenţia în mod deosebit unele alunecări de discurs şi direcţiile de distragere a atenţiei de la adevărurile economice de bază”, a scris Nazare.

Acesta răspunde la câteva întrebări legate de deficit, prima fiind:

De ce suntem nevoiţi să luăm acum măsuri de redresare şi de ce deficitul ne priveşte pe toţi?

În ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În pandemie, toate statele şi-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populaţia şi economia. Diferenţa este că, în timp ce alte ţări au retras treptat aceste măsuri, reducându-şi totodată şi deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat – dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm şi colectăm mai puţine venituri decât ar trebui”, a mai transmis ministrul Finanţelor.

Acesta explică şi „de ce contează acest lucru pentru fiecare dintre noi?”.

Pentru că un deficit mare înseamnă mai multă datorie publică, costuri mai mari cu dobânzile – care sunt plătite din taxele noastre – şi mai puţini bani disponibili pentru drumuri, spitale, şcoli sau investiţii care să creeze locuri de muncă şi alte oportunităţi”, a mai transmis Nazare.

În legătură cu întrebarea „Cât de departe suntem de vecinii noştri europeni?”, ministrul precizează că, având „o medie de peste 7%, România se află departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar”.

Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate şi şansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunităţi pentru toţi românii. De aceea, pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esenţiale: corectează desequilibrele, restabilesc încrederea investitorilor şi reduc costurile de finanţare ale statului. Cu alte cuvinte, fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare şi un nivel de trai mai bun pentru toţi, şi mai puţin către plata dobânzilor”, a mai scris Nazare.

Potrivit lui, „este singura cale responsabilă pentru a pune finanţele României pe un drum solid şi pentru a asigura o creştere economică mai rapidă şi mai sănătoasă”.

În condiţiile în care PSD a refuzat să revină la şedinţele coaliţiei pentru a definitiva măsurile din al doilea pachet, social-democraţii arătându-se nemulţumiţi de oprirea investiţiilor din PNRR şi Anghel Saligny, premierul Ilie Bolojan ia în calcul asumarea răspunderii în Parlament.

Premierul şi mai mulţi miniştri au explicat că sunt continuate proiectele cu stadiu avansat de execuţie şi cele care chiar au şanse reale de a fi finalizate în următorul an. Restul vor fi realizate în anii următori.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, luni, în timp ce conducerea PSD s-a reunit, nemulţumită de oprirea unor investiţii, că „nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii” şi că realitatea este că au fost promişi bani care nu există.

Nu poţi să tai ceva ce nu există”, este concluzia liderului USR, primar al municipiului Timişoara.

Sursa: News.ro

