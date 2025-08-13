Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim”

13-08-2025 | 17:58
Alexandru Nazare
Agerpres

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, susţine că riscul unei recesiuni economice în România este unul real, subliniind faptul că „nu era aşa de greu de anticipat”.

Cristian Matei

„Da, există riscul unei recesiuni, cred că e o chestiune absolut normală de care trebuie să luăm act. E un risc real şi trebuie să ne pregătim, chiar şi în cazul în care intrăm în recesiune, să avem soluţii să avem măsuri care să facă trecerea prin recesiune cât mai uşoară posibil. Trebuia să fim pregătiţi deja, pentru că avem o creştere economică care a decelerat în fiecare an timp de patru ani, deci nu era aşa de greu de anticipat că ne vom îndrepta, la un moment dat, către o recesiune, dacă analizam scăderea creşterii economice în fiecare an”, a spus Nazare, miercuri, într-o conferință de presă.

El a subliniat că există „mulţi analişti buni” care au avertizat asupra acestei situaţii şi au atras atenţia tocmai pentru ca autorităţile să pună deoparte resurse pentru stimularea economiei.

Ministrul spune că adevărul este că situaţia economică a României este una extrem de dificilă, arătând că astăzi se discută despre „o stagnare”.

„Discutăm astăzi despre o stagnare. Este foarte greu de evaluat zona în care vom merge, pot să vă spun este: chiar şi în cazul în care discutăm despre o contracţie economică, nu cred că va fi o contracţie mare dacă reuşim să absorbim fondurile pe care urmează să le absorbim. De fapt, tot secretul este să ne axăm pe aceste fonduri pe care le avem şi să le cheltuim într-un ritm mult mai accelerat decât am făcut-o până acum şi aşa cred că ne vom păstra în echilibru, pentru că e foarte important să evităm recesiunea pentru că o recesiune ar însemna costuri în plus de finanţare”, a mai declarat ministrul Finanţelor, potrivit News.ro.

nava mare
România riscă să intre în recesiune tehnică din cauza taxelor vamale americane de 15%. Avertismentul economiștilor
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Sursa: News.ro

Dată publicare: 13-08-2025 17:29

