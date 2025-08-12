Ministrul Finanțelor cere controale ANAF la firme mari cu datorii uriașe: Eşalonările abuzive trebuie să înceteze

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, cere ANAF să controleze firmele mari care cer eșalonarea repetată a datoriilor către stat. El subliniază că în unele astfel de cazuri există suspiciuni de fraudă.

Autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti, consideră ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

Ministrul a anunţat marţi că a solicitat Fiscului să demareze controale de integritate în cazul unor companii mari care au tergiversat plata obligaţiilor fiscale şi asupra cărora există suspiciuni de fraudă.

Vezi aici cine se află în TOP 10 firme cu cele mai mari datorii la stat, cu miliarde de lei neplătite.

Știrile ProTV.ro a prezentat, în exclusivitate, topul datornicilor la stat la jumătatea acestui an. În total este vorba despre peste 76 de miliarde de lei care, conform Fiscului (în unele situații firmele au contestat în instanță), ar trebui încasate. Suma este dublă față de cele 35 de miliarde de lei pe care guvernul Bolojan speră să le obțină prin pachetul fiscal 1 (cel cu majorarea TVA și a accizelor și a taxelor locale, ș.a.m.d.) în întregul an viitor.



„De la eşalonări repetate şi tergiversarea plăţii taxelor la semne serioase de întrebare privind integritatea unor jucători din economie, dar şi a funcţionarilor cu atribuţii de control asupra acestora. Am cerut ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor jucători de dimensiuni economice semnificative, asupra cărora persistă situaţii de tergiversare a plăţii obligaţiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi”, a scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook.

El a dat drept exemplu situaţia unui producător local de ţigări, care înregistrează obligaţii fiscale de peste 600 de milioane lei, din care mai mult de 300 milioane lei sunt datorii provenite doar din neplata accizelor şi dobânzi şi penalităţi.

Unele companii abuzează de eșalonări

Nazare a amintit şi despre decizii succesive de eşalonări, restructurări, înlesniri şi amânări la plată, ce datează de mulţi ani, plus suspendări şi contestări obţinute în instanţe, în condiţii cel puţin discutabile.

Potrivit ministrului, în unele dintre cazuri, au existat situaţii ce au culminat cu intrarea în concordat preventiv a companiei în cauză, blocând posibilitatea ANAF de a o executa silit.

„În aceste condiţii şi având în vedere acest tip de istoric, întrebarea principală este: cine a oferit, în tot acest timp, protecţie la cel mai înalt nivel, acestor jucători?

Aşa cum am agreat cu noua conducere ANAF, o direcţie principală de acţiune în perioada următoare, pentru îmbunătăţirea colectării şi restabilirea încrederii în instituţie este să punem stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti”, a mai adăugat ministrul.

Nazare mai explică faptul că eşalonarea ar „trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credinţă, nu o scuză pentru abuzuri”.

În plus, el consideră că „obligaţia de a-ţi achita datoriile fiscale este trebuie să fie aceeaşi pentru toate categoriile de contribuabilii - fie că vorbim de marile companii, jucătorii de dimensiune medie sau segmentul IMM”.

„Echitatea în colectare şi în tratamentul aplicat, precum şi toleranţa zero pentru abuzuri nu sunt opţionale - de aceea, divizia de integritate a ANAF va avea un rol esenţial în perioada următoare pentru a identifica, expune şi opri aceste practici”, a subliniat şeful de la Finanţe.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













