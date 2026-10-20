Discuțiile dintre parlamentari au degenerat după ce au fost lansate acuzații privind achizițiile de vaccinuri în perioada pandemiei de Covid-10.

Astfel, Clement Sava a ridicat problema achizițiilor de vaccinuri din perioada pandemiei, amintind de implicarea USR, fapt care l-a iritat pe deputatul USR, Emanuel Ungureanu.

Acesta i-a spus lui Sava că cei din grupul parlamentar PACE au fost împotriva acestor vaccinuri, numindu-i ... ”grupul moarte”, în loc de PACE.

„Dezinformarea antivacciniștilor costă zeci de mii de vieți. Toate aceste mizerii pe care le-ați propagat în pandemie au omorât zeci de mii de români. Așa că cei de la grupul PACE, voi sunteți grupul MOARTE. Voi sunteți grupul MOARTE, nu grupul PACE. Sunteți niște papagali, care sunteți slugi ale PSD-ului. Toată doctrina antivaccinistă distruge vieți”, a spus Ungureanu.

„Sunteți o slugă pesedistă slabă”, a continuat deputatul USR, fapt care l-a făcut pe Sava să-i dea o replică în același stil verbal: „Dumneavoastră sunteți o slugă useristă grasă”.