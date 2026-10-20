În opinia șefului statului, această provocare este reprezentată de comunicarea de pe rețelele sociale. Nicușor Dan a ținut să sublinieze faptul că nu se referă la conținut, ci la volumul de comunicare.

El spune că „a devenit extrem de ieftin să plătești 1000 de voci care acoperă o voce legitimă”.

„Și protestul și strigătul sunt mijloace democratice legitime, și ele trebuie să fie folosite. Numai că este nevoie și de dialog și este nevoie și de compromis pentru consens, pentru că, altfel, avem o societate în care avem fiecare bulă cu strigătul ei. Și asta nu poate să dea premisele unei construcții democratice care să pună în acord instituții, reguli cu aspirațiile oamenilor.

O altă chestiune care și mă bucur că a fost menționată, democrația se confruntă cu o provocare, în opinia mea, cea mai puternică, cea mai importantă în aceste zile, comunicarea pe rețele sociale. Și nu, nu vorbesc de conținut, vreau să vorbesc doar de cantitate. Cum facem ca principiul fundamental al democrației o persoană, o voce, un vot, să fie păstrată, păstrând evident și libertatea de expresie și libertatea de asociere? Pentru că constatăm că a devenit extrem de ieftin să plătești 1000 de voci care acoperă o voce legitimă. Asta cred că este o chestiune pe care, cu care fiecare dintre noi, preocupați de democrație și de statul de drept, la care trebuie să reflectăm”, a declarat Nicușor Dan.

Recent, Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost trimis în judecată de Parchetul General, sub aspectul comiterii infracţiunii de corupere a alegătorilor, în formă continuată.

Potrivit unor surse, în rechizitoriul procurorilor se arată faptul că, pe TikTok, Peșchir a investit mai întâi aproximativ un milion de euro, ca să ajungă „utilizator de nivel 50”. În acest fel, el a avut un rol important în răspândirea candidatului pe platformă.

Nicușor Dan: „Cred că e important să discutăm unii cu alții, să învățăm unii de la alții”

Președintele Nicușor Dan a făcut aceste declarații la Forumul privind statul de drept - "Rule of Law Forum”, în prezenţa preşedintei Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei, Marta Cartabia.

Forumul este organizat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), Fundaţia Konrad-Adenauer - Programul Statului de Drept pentru Europa de Sud-Est, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Centrul pentru Analiză Strategică.

Potrivit Agerpres, evenimentul reuneşte instituţii europene şi naţionale, instanţe judecătoreşti, profesionişti din domeniul juridic, mediul academic, societatea civilă şi autorităţile publice, pentru a discuta provocările actuale legate de statul de drept şi pentru a identifica direcţii de acţiune adecvate.

Forumul privind statul de drept reprezintă o conferinţă anuală de referinţă pentru dezbatere, având ca punct de plecare Raportul Comisiei Europene privind statul de drept şi implementarea practică a constatărilor şi recomandărilor acestuia, se arată pe site-ul evenimentului.

„Închei salutând prezența la București a doamnei președinte și a delegației Comisiei de la Veneția. Am avut ieri o discuție foarte interesantă, exact pe lucrurile pe care le-am spus. Cred că e important să discutăm unii cu alții, să învățăm unii de la alții. Am discutat ieri, unul din subiectele pe care le-am discutat a fost - nu numai pentru România - cum este sentimentul de apartenență al cetățeanului la această construcție, Uniunea Europeană? Repet, nu doar în România. Ne simțim cu adevărat membri ai acestei uniuni sau este o abstracțiune la care ne raportăm cu singura noastră identitate națională?

Și cred că asta e o întrebare nu numai pentru cetățeni, este o întrebare și pentru instituțiile din țara asta, care cred eu că ar trebui să se angajeze într-un dialog mai amplu cu corespondentele lor europene și internaționale. Și, de aia, mă bucur că această discuție are loc în acest format și mulțumesc încă o dată organizatorilor”, a mai declarat Nicușor Dan.