Întrebat, înainte să intre în sală pentru a participa la Congresul PNL, despre boicotul unor colegi liberali, Vasile Blaga a răspuns: “E dreptul lor dacă nu doresc să participe“.

“Au mai plecat din PNL pe rând mulţi. A plecat domnul Tăriceanu, care chiar reprezenta ceva în partid, a făcut ALDE, s-a ales praful şi pulberea. A plecat şi domnul Orban. Şi?“, a declarat Vasile Blaga.

El consideră că nu vor pleca mulţi membri din organizaţiile în care liderii au declarat că nu îl susţin pe Ilie Bolojan.

Petcu: PNL se USR-izează definitiv

Cât priveşte acuzaţiile de neoprogresism după cooptarea în structurile de conducere a Oanei Gheorghiu şi a lui Dragoş Pîslaru, Blaga a precizat: “Hai să fim serioşi. Orice se poate contesta“.

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Toma Petcu, susţinător al lui Adrian Veştea, critică modul în care este alcătuită lista propusă de Ilie Bolojan pentru conducerea PNL, el susţinând că aleşii locali, cei care au primit voturi direct de la electorat, nu sunt reprezentaţi în viitoarea conducere a formaţiunii. ”Este evident că astăzi, prin această propunere, PNL se USR-izează definitiv”, este de părere Petcu.