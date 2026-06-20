"Trist şi previzibil, Congresul convocat pentru mâine, duminică, 21 iunie, de către preşedintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă, de fapt, eliminarea tuturor liberalilor adevăraţi din conducerea formaţiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie şi toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi", a scris, sâmbătă seara, pe Facebook, Adrian Veştea.

Acesta a scris că din noua conducere care se prefigurează va face parte un singur ales local, respectiv primarul municipiului Reşiţa, Ioan Popa, punctând că este "inadmisibil ca aproape toţi oamenii din conducerea partidului care au fost validaţi electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie daţi la o parte pentru venetici şi oportunişti".

„Brelocul USR”

Veştea a mai scris că, "la schimb însă, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, (...), devin parte din cea mai restrânsă" conducere a partidului din istoria recentă.

"Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, şi la propriu, şi la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR", a mai susţinut Adrian Veştea.

În opinia acestuia, liberali vechi "nu îşi găsesc un loc", fiind "trataţi cu dispreţ".

"Îngrozitor este că, din dorinţa domnului Bolojan de a deveni preşedinte al ţării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituţiile statului român. Deja, acest proces este vizibil prin atacurile dezlănţuite şi nejustificate împotriva Preşedintelui, împotriva Justiţiei, împotriva Parlamentului şi, în general, împotriva oricui îndrăzneşte să nu fie de acord cu domnul Bolojan", a mai scris Veştea.

El le-a transmis "colegilor săi liberali", care "se simt dezamăgiţi", că "PNL a trecut prin lupte şi mai grele şi a ieşit învingător".

Premierul desemnat a mai transmis că speră ca, în cel mai scurt timp posibil, să fie un Guvern pe care îşi asumă să îl conducă "cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani".

Din acest Cabinet, a mai scris Adrian Veştea, vor face parte mai mulţi liberali decât din Guvernul Bolojan sau "din noua conducere care se prefigurează" pentru PNL.

"Sunt optimist că, odată cu instalarea noului Guvern, multe dintre relele petrecute în ultima perioadă vor fi spălate şi îndreptate. Aşa cum am spus, prioritatea acum este guvernarea României şi, după atingerea acestui obiectiv, vom putea discuta pe îndelete şi despre ce se întâmplă în PNL", a conchis premierul desemnat.

Bolojan și-a prezentat echipa

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi-a depus sâmbătă candidatura pentru un nou mandat la preşedinţia formaţiunii, care urmează să fie validat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică.

Potrivit unui comunicat al PNL, candidatura a fost depusă împreună cu moţiunea "Modernizare cu Rădăcini" şi echipa de conducere propusă, respectiv:

Prim-vicepreşedinte - Dan Motreanu

Secretar general - Robert Sighiartău

Vicepreşedinţi - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Muresan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga.