Potrivit unui comunicat al PNL, candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea intitulată „Modernizare cu Rădăcini” și cu echipa de conducere pe care Bolojan o propune pentru următorul mandat.

Pentru funcția de prim-vicepreședinte a fost nominalizat Dan Motreanu, în timp ce Robert Sighiartău este propunerea pentru postul de secretar general al partidului.

Din echipa propusă pentru funcțiile de vicepreședinți fac parte Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu şi ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, s-au înscris, sâmbătă în PNL.

Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor pentru Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat sâmbătă, 20 iunie, la ora 17:00. Potrivit partidului, moțiunea depusă de Ilie Bolojan este singura înscrisă în competiția internă.

Congresul Extraordinar al PNL este programat să aibă loc duminică, în prezența a aproximativ 2.500 de delegați, care vor vota noua conducere a formațiunii.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, sâmbătă, că a decis să nu mai candideze la o funcție de conducere în Partidul Național Liberal, la congresul care are loc duminică. Astfel, el va rămâne un simplu membru de partid.

Dispute interne înaintea alegerilor din PNL

Veștea anunțase inițial că intenționează să candideze și a cerut amânare datei congresului, dar vineri seară s-a răzgândit. Între timp, împreună cu apropiații săi din PNL, a cerut Tribunalului Ilfov suspendarea evenimentului de duminică. Cei din tabăra anti-Bolojan cer și daune morale - de 4 milioane de lei în total.

Liberalii s-au reunit vineri într-o ședință a Consiliului Național pentru a vota schimbarea statutului și convocarea unui congres extraordinar, duminică, când vor fi supuse votului aceste modificări și vor fi organizate alegeri interne.

Decizia a fost luată cu 566 de voturi pentru, în timp ce 97 de delegați au fost împotrivă, iar 19 s-au abținut.

Noul președinte al PNL va trebui să își mai aleagă și un secretar general și 8 vicepreședinți executivi - o funcție nou-introdusă. Aceștia, alături de șefii de filiale, vor constitui nou-creatul Birou Permanent Național, după ce Biroul Executiv și Biroul Politic Național se unifică.

Pentru posturile de vicepreședinți executivi, condiția este ca aceștia să nu fie concomitent și șefi de organizații teritoriale.

Ilie Bolojan va candida pentru un mandat de 4 ani. Dacă actualul președinte va câștiga, atunci Adrian Veștea, premierul desemnat, ar urma să își piardă funcția de prim-vicepreședinte.

În funcție de cum va decurge votul de învestitură, PNL ar putea lua în calcul, dacă vor exista parlamentari care vor vota pentru Executivul Veștea sau vor accepta funcții în Guvern, și excluderea acestora și a lui Adrian Vestea din formațiune.