”Am luptat mereu pentru o Românie mai bună şi mai dreaptă. Am protestat în stradă, zile şi nopţi la rând, împotriva abuzurilor. Am aprins lumina în companiile de stat şi am arătat cum sunt prăduite bogăţiile ţării. Nu mi-am propus vreodată să ocup o funcţie publică şi cred că cea mai importantă funcţie pe care trebuie să ne-o asumăm în ţara asta este aceea de cetăţean implicat. Însă haosul în care România a fost împinsă m-a făcut să înţeleg că timpul nu mai are răbdare cu noi”, a transmis Oana Gheorghiu, sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook.

Ea a subliniat că este nevoie de o schimbare profundă a politicii din ţara noastră.

”Este nevoie ca politicienii să înţeleagă că au datoria să slujească oamenii, nu buzunarul propriu. Nu mâine şi nu anul viitor. Astăzi şi acum. În consecinţă, am acceptat propunerea lui Ilie Bolojan de a face parte din echipa sa în Partidul Naţional Liberal. Sunt alături de el şi de toţi românii cinstiţi care vor modernizarea României, oprirea risipei şi eliminarea privilegiilor şi reaşezarea ţării pe drumul cel bun”, a mai precizat ea.