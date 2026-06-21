Organizarea unui congres extraordinar al PNL a fost decisă de Consiliul Naţional extraordinar al partidului, care a avut loc la 19 iunie. Consiliul Naţional a decis depunerea de moţiuni pentru Congresul extraordinar al PNL, cu termen-limită de depunere sâmbătă, 20 iunie, ora 17:00.

De asemenea, Consiliul Naţional extraordinar a aprobat o serie de modificări la Statutul Partidului Naţional Liberal şi care urmează să fie aprobate în congres:

* crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEx, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEx în atribuţiile BPN;

* revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni;

* reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu.

La 20 iunie, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi-a depus candidatura pentru un nou mandat la preşedinţia formaţiunii, care urmează să fie validat în cadrul Congresului din 21 iunie.

Potrivit unui comunicat al PNL, candidatura lui Ilie Bolojan a fost depusă împreună cu moţiunea "Modernizare cu Rădăcini" şi cu echipa de conducere propusă: prim-vicepreşedinte - Dan Motreanu; secretar general - Robert Sighiartău; vicepreşedinţi - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga.

Sursa citată menţionează că aceasta este singura moţiune depusă.

Adrian Veștea nu mai candidează la șefia PNL pentru că ”se instalează dictatura în partid”

Şi premierul desemnat, Adrian Veştea, îşi anunţase, la 19 iunie, intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, cerându-i totodată actualului preşedinte al partidului, Ilie Bolojan, să organizeze Congresul PNL pe 28 iunie, pentru a-şi pregăti candidatura.

La 20 iunie însă, premierul desemnat, prim-vicepreşedinte al PNL, Adrian Veştea, a anunţat că nu va mai candida la şefia partidului, pentru că nu vrea să gireze ''acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid''. Totodată, el a spus că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară şi legală a Congresului din 21 iunie, după votul de învestitură.

Primarul general al Capitalei şi actual prim-vicepreşedinte al PNL, Ciprian Ciucu, a anunţat, la 20 iunie, că nu va candida la funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL la Congresul din 21 iunie, deşi a primit o astfel de propunere din partea colegilor de partid, invocând dosarul deschis pe numele său în cursul acestei săptămâni.

Pe de altă parte, 16 parlamentari liberali au formulat, la 19 iunie, o acţiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care a fost convocat Consiliul Naţional extraordinar (19 iunie) şi Congresul extraordinar (21 iunie). Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii.

Decizia convocării Consiliului Naţional pentru 19 iunie a fost luată la 17 iunie, în Biroul Politic Naţional al PNL, întrunit de urgenţă după ce premierul desemnat şi prim-vicepreşedinte al PNL, Adrian Veştea, a anunţat că nu va da curs ultimatumului partidului de a-şi depune mandatul de prim-ministru desemnat.

Discuţii în PNL privind depunerea mandatului de premier desemnat de către prim-vicepreşedintele PNL, Adrian Veştea

Adrian Veştea a fost desemnat premier de către preşedintele Nicuşor Dan la 14 iunie 2026, după ce anteriorul premier desemnat, Eugen Tomac, şi-a depus mandatul în aceeaşi zi.

După desemnarea ca premier a lui Adrian Veştea, în interiorul PNL au avut loc mai multe discuţii legate de susţinerea acestuia pentru a forma un guvern.

La 15 iunie, Biroul Permanent Naţional (BPN) al PNL a decis să nu susţină Guvernul Veştea şi i-a dat premierului desemnat, Adrian Veştea, termen ca până la 16 iunie să îşi depună mandatul.

La 16 iunie, PNL a anunţat că Adrian Veştea se situează în afara partidului, având în vedere că nu şi-a depus mandatul de premier desemnat. PNL a anunţat că desemnarea lui Adrian Veştea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului.

"PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veştea conduce, în fapt, la formarea unui Guvern condus şi susţinut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Naţional. Potrivit art. 45 alin. (3) şi art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toţi membrii", a transmis PNL la această dată.

Mai mulţi contestatari ai preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, au atacat, la 18 iunie, la Tribunalul Ilfov deciziile şedinţei Biroului Politic Naţional al partidului din 15 iunie referitoare la mandatarea parlamentarilor de a nu vota pentru învestirea Guvernului Veştea şi la impunerea de sancţiuni pentru cei care votează şi cei care ar putea fi propuşi în acest Cabinet.

Contestatarii au invocat articolul 69 din Constituţie, care prevede că un parlamentar votează după propria conştiinţă, nu la ordinul cuiva din afară, nici al partidului, precum şi statutul PNL, care stabileşte că excluderea unor membri aleşi (cum sunt parlamentarii) nu o poate hotărî singur Biroul Politic Naţional, ci trebuie propusă de Biroul Executiv şi decisă de Consiliul Naţional. De asemenea, în opinia contestatarilor, deciziile BPN i-ar determina pe parlamentari să încalce Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor şi Regulamentul Parlamentului, care prevăd că aceştia sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrări, fiind în contradicţie cu instrucţiunea "să nu participe la vot".

Tot la 18 iunie, Tribunalul Ilfov le-a dat câştig de cauză celor care au contestat şi a hotărât suspendarea acestor decizii ale BPN din 15 iunie. La rândul său, PNL a anunţat că va ataca în termenul legal această hotărâre a Tribunalului Ilfov şi că partidul îşi va desfăşura în continuare activitatea politică fără impedimente, pe baza propriilor decizii. În acelaşi context, Adrian Veştea şi-a anunţat intenţia de a candida la Congresul partidului pentru funcţia de preşedinte.

Anteriorul Congres al PNL din 12 iulie 2025: Ilie Bolojan a fost ales preşedinte al partidului

Anteriorul Congres al PNL a avut loc la 12 iulie 2025, la Palatul Parlamentului, în prezenţa a 976 de delegaţi. Congresul a fost tot unul extraordinar, convocat la 28 iunie de către Consiliul Naţional al partidului. A participat şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

Congresul extraordinar al PNL l-a votat, astfel, pe Ilie Bolojan în funcţia de preşedinte al partidului. Bolojan a fost singurul candidat la funcţia de preşedinte al PNL şi devenise preşedinte interimar al PNL la 25 noiembrie 2024, în urma demisiei lui Nicolae Ciucă, după rezultatul obţinut în primul tur al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024.

De asemenea, în funcţiile de prim-vicepreşedinţi au fost aleşi Cătălin Predoiu, Adrian Veştea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu.

Congresul extraordinar al PNL a ratificat şi modificări la Statutului partidului.

Modificările principale la Statutul PNL, care au fost votate de Consiliul Naţional pe 28 iunie, au fost prezentate, la Congres, de preşedintele Comisiei de Statut, Gabriel Andronache. Acesta a arătat că modificările vizează descentralizarea partidului, creşterea responsabilităţii şi stimularea performanţei politice.

"Noul statut introduce o competiţie deschisă la conducerea PNL pentru alegerea preşedintelui, a celor patru prim-vicepreşedinţi, renunţându-se la sistemul moţiunilor pentru candidatura la preşedinţia partidului, un sistem care s-a dovedit ineficient. Numărul de membri ai Biroului Executiv al PNL va fi redus cu 50%. Biroul Executiv va avea 27 de membri în total - preşedintele PNL, patru prim-vicepreşedinţi, secretarul general care va fi votat ulterior, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, la propunerea preşedintelui ales, 19 reprezentanţi regionali, inclusiv opt vicepreşedinţi pe care urmează să îi validaţi (...) şi două personalităţi publice, cu derogare de vechime, la propunerea preşedintelui PNL", a punctat Andronache în cadrul Congresului.