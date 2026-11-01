Stoica estimează că executivul va rezista până în 2028, cu excepția cazului în care Niculescu își va da demisia, și susține că atât PSD, cât și șeful statului și-au făcut greșit calculele atunci când au sperat să refacă, fără Ilie Bolojan, coaliția dintre PNL și PSD, transmite news.ro.

„Guvernul Luca Niculescu este un guvern de coaliție. E o coaliție între PSD și Nicușor Dan. Este o coaliție atipică, nu cred că am mai avut până acum o coaliție între un partid și un președinte. Cred că o să reziste guvernul până în 2028, dacă nu cumva Luca Niculescu își va da demisia, la un moment dat. Nu pot să anticipez motive, dacă o va face pentru că va decide să facă asta sau va fi sfătuit să facă asta”, a afirmat Valeriu Stoica într-un interviu difuzat duminică de Digi 24.

Acesta îl cataloghează pe premierul în funcție drept „instrumentul realizării" coaliției dintre șeful statului și PSD.

„Eu nu am spus că este o coaliție de guvernare între Luca Niculescu și PSD, e o coaliție de guvernare între președintele Nicușor Dan și PSD. Luca Niculescu este instrumentul realizării acestei coaliții și, ca urmare, el depinde și de un partener și de celălalt partener al coaliției”, adaugă fostul lider al PNL.

În ceea ce privește modul în care s-a ajuns la ceea ce numește „coaliție de guvernare” dintre președinte și PSD, Valeriu Stoica spune că aceasta nu a apărut „din nimic, din neant”, ci are rădăcini „înainte de moțiunea de cenzură din mai".

Legătura cu ascensiunea lui Bolojan

Stoica spune că alianța dintre șeful statului și social-democrați are legătură cu ascensiunea politică a lui Ilie Bolojan și cu măsurile luate de acesta.

„S-a temut de două ori PSD, s-a temut pe de o parte de posibilul succes electoral al PNL și al lui Ilie Bolojan și, pe de altă parte, s-a temut de decuplarea de la rețelele conectate la buget și la fondurile europene. Nicușor Dan s-a temut de asemenea de această creștere a ponderii în simpatia publică a premierului Ilie Bolojan. Nu este singurul care a avut această temere, toți au avut această temere, din 90 și până astăzi toți președinții României au avut o mare grijă să nu care cumva să crească o altă personalitate politică, fie în partidul lor, fie în alte partide, care ar putea să le pună sub semnul întrebării poziția de primă figură politică a țării”, a adăugat Valeriu Stoica.

Valeriu Stoica susține că Nicușor Dan nu a fost complice, ci a avut o „pasivitate complice" atunci când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.