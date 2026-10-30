„Vreau să vă amintesc că suntem în 30 octombrie şi astăzi se împlinesc 11 ani de la tragedia de la Colectiv. Sunt 11 ani de durere pentru familiile şi prietenii celor care şi-au pierdut viaţa, iar mulţi dintre supravieţuitori poartă şi astăzi urmele acelei nopţi. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor. Le datorăm nu numai respect şi compasiune, ci şi fapte. Şi la 11 ani trebuie să recunoaştem că România mai are multe lucruri de făcut, dar sunt şi progrese concrete care au fost făcute: centrele pentru mari arşi de la Timişoara şi Târgu Mureş sunt construite, se află în etapa finală de pregătire pentru a deveni funcţionale”, a declarat Luca Niculescu, vineri, la începutul şedinţei de guvern.

El a adăugat că Bucureştiul are nevoie de un centru modern pentru tratarea adulţilor cu arsuri grave.

„La Bucureşti, centrul destinat copiilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu este şi el într-un stadiu avansat de realizare şi trebuie să ne asigurăm că aceste centre pot primi pacienţi cât de curând. Şi Bucureştiul are în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea adulţilor cu arsuri grave”, a mai afirmat premierul.

El i-a transmis ministrului Sănătăţii să înceapă demersurile pentru construirea acestui centru.

„Domnule ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aşa cum am discutat, aş dori ca anul viitor să începem demersurile concrete pentru construirea acestui centru. V-aţi şi exprimat ieri, când a fost inaugurat Spitalul Marius Nasta, despre această restanţă de suflet, cum mi-aţi spus. Deci vă rog să lucraţi împreună cu domnul ministru al Finanţelor, care a fost foarte deschis către cooperare anul trecut pentru acel spital şi cu alţi colegi pentru a identifica soluţiile şi pentru a pregăti un calendar realist”, a mai declarat Luca Niculescu.

La 11 ani de la tragedia în urma căreia 65 de oameni au murit, trei Centre de Mari Arşi sunt încă în lucru şi ar urma să fie operaţionale anul viitor, statul român a achitat peste 11 milioane de euro pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri grave în străinătate, iar în ultimii cinci ani au fost trataţi în spitale din Europa 89 de pacienţi cu arsuri proveniţi din România, mai precizează News.ro.

"În noaptea de 30 octombrie 2015, sute de oameni se aflau în clubul Colectiv, la concertul trupei Goodbye to Gravity. Veniseră să asculte muzică, să danseze, să petreacă o seară cu prietenii. În timpul spectacolului, artificiile au aprins materialul de izolaţie, iar focul a cuprins tavanul în câteva zeci de secunde. Oamenii au încercat să se salveze prin ieşirea îngustă a clubului. Unii nu au mai ajuns afară în viaţă. Alţii au ieşit cu arsuri grave sau au fost scoşi de cei care s-au întors să-i ajute. 27 de oameni au murit în acea noapte. Pentru mulţi dintre cei salvaţi din incendiu, lupta pentru viaţă a continuat în spitale", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook Corupţia Ucide.

Asociaţia Colectiv GTG 3010 a anunțat că nu organizează niciun eveniment la Colectiv.