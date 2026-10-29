Declarația a fost făcută la Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, relatează News.ro.

Decizia privind deblocarea finanţărilor din domeniile prioritare urmează să fie adoptată în şedinţa de Guvern de vineri.

”Am dorit să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a da românilor un mesaj cât se poate de clar, şi anume că sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre. Şi astăzi am decis, după discuţiile pe care le-am avut şi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu şi evident cu Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, să rezolvăm situaţia urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanţărilor din domeniile prioritare”, a spus premierul în cadrul evenimntului.

El a precizat că funcţionarea sistemului de sănătate este o importanţă majoră.

”Nici personalul medical, nici pacienţii români nu trebuie să se confrunte cu dificultăţi în acordarea îngrijirilor şi tratamentelor, iar în şedinţa de guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens. Apoi, în perioada imediat următoare vom avea încheiate atât prezentarea situaţiei financiar-bugetare a ţării cât şi următoarea rectificare bazată pe date”, a precizat premierul Luca Niculescu.

Premierul a precizat că fondurile alocate sănătăţii, construirii spitalelor, dezvoltării servicilor medicale şi pregătirii personalului sanitar nu trebuie considerate cheltuieli.

”Sunt investiţii pe termen lung în viitorul naţiunii române Deci este nevoie să redefinim modul în care privim sistemul medical, chiar dacă ne confruntăm, după cum se ştie, cu o perioadă de constrângeri bugetare, trebuie să privim finanţarea acestui domeniu ca prioritate. Potrivit unui studiu OCDE, care este publicat anul trecut, fondurile alocate sănătăţii pentru fiecare cetăţean al României sunt destul de scăzute, sunt cam la jumătatea mediei europene. Deci sunt date pe care trebuie să le corelăm cu bune practici la nivel European, care pun accentul asupra investiţiilor bine gândite în infrastructura medical, asupra prevenţiei şi asigurării cetăţenilor la medicamente”, a menţionat Luca Niculescu.

Premierul a arătat că ”adevăratele costuri sunt cele legate de suferinţele pacienţilor, de numărul în creştere al bolnavilor cronici, de vieţile care nu pot fi salvate şi de angajaţii care ies mai devreme din viaţa activă”.

”Responsabilitatea noastră, a decidenţilor, este de a păstra echilibrele bugetare, dar evident să urmărim cu atenţie impactul pe care deciziile pe care le luăm le au asupra oamenilor”, a mai spus Luca Niculescu.

De câți bani e nevoie la Sănătate

În urmă cu două zile, ministrul Sănătății a discutat cu managerii serviciilor de ambulanță din țară și cu cei ai spitalelor, pentru a analiza situația financiară și măsurile necesare pentru perioada următoare, a precizat News.ro.

Săptămâna trecută, finanțarea serviciilor de ambulanță și a unităților de primiri urgențe a fost suplimentată cu 150 de milioane de lei. Potrivit ministrului, managerii au confirmat că alocarea fondurilor a redus presiunea financiară asupra unităților.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, luni seară, că întreg sistemul de sănătate din România ar avea nevoie de 10,5 - 11 miliarde de lei pentru a funcţiona până la finalul anului. Ministrul a explicat că jumătate din sumă este pentru programe, medicamente, plăţi în farmacii şi pentru alte servicii medicale, iar restul pentru concediile medicale.

PSD a cerut clarificări privind situația finanțelor țării

PSD i-a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte situația reală a finanțelor țării, inclusiv facturile neachitate și lucrările executate, dar încă nefacturate.

Potrivit unor surse social-democrate citate de Știrile ProTV, Guvernul condus anterior de Ilie Bolojan ar fi lăsat facturi neachitate de aproximativ 50 de miliarde de lei. Suma reprezintă o afirmație atribuită surselor PSD, nu o valoare confirmată independent în articol.

Reacția lui Ilie Bolojan

Fostul premier a respins acuzațiile și a susținut că Sorin Grindeanu încearcă să își pregătească justificările pentru un eventual eșec bugetar. Bolojan a avertizat, de asemenea, că noi cheltuieli fără măsuri de control ar putea pune în pericol atingerea țintei de deficit.

Deficitul Bugetar

Potrivit datelor prezentate în articol, deficitul bugetar cash a ajuns la 78,3 miliarde de lei, respectiv 3,81% din PIB, în primele nouă luni din 2026, față de 102,47 miliarde de lei, adică 5,31% din PIB, în perioada similară din 2025.