„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a declarat liderul AUR pe Facebook.

Demersul pentru suspendarea șefului statului este susținut de AUR de mai multe luni. AUR a anunţat pe 6 august că a lansat platforma suspeND.ro prin care prezintă stadiul demersului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

Pe platforma suspeND.ro s-au pronunţat pentru suspendare 119 parlamentari. Lor li s-au alăturat peste 409.000 de simpatizanţi AUR, pentru suspendarea preşedintelui fiind necesare 155 de semnături ale parlamentarilor.

Pentru declanșarea procedurii parlamentare sunt necesare semnăturile a cel puțin 155 de parlamentari.

Preşedintele AUR, George Simion, nu a participat la consultările de la Cotroceni, convocate de către preşedintele Nicuşor Dan în vederea desemnării unui nou premier.

„Nu merită prezenţa mea”, a transmis, luni, George Simion, adăugând că delegaţia AUR va cere alegeri anticipate, scrie News.ro.

„Acum merg spre Bucureşti, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezenţa mea. Am însărcinat o delegaţie care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, şi să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătuşelor, să oprească arestările”, a transmis, luni, într-un mesaj pe TikTok, preşedintele AUR, George Simion.

Mesajul vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de premier, la finalul consultărilor de luni cu partidele și formațiunile politice parlamentare.

Niculescu primește misiunea de a forma un nou Guvern și de a găsi în Parlament cele cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestire.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.