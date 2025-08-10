Titus Corlățean își anunță candidatura la șefia PSD pentru "revitalizarea" partidului. Care sunt greșelile, după el

Senatorul Titus Corlățean a anunțat duminică seară că a luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al PSD, motivând această opțiune prin necesitatea de revitalizare a formațiunii politice.

Titus Corlățean a vorbit duminică seară, la Antena 3, despre consultările pe care le-a avut cu colegii de partid care îi împărtășesc viziunea, transmite news.ro. „Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulți oameni care împărtășesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecți, pregătiți, educați, cu școala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate", a afirmat Corlățean.

Critici dure la adresa stării actuale a PSD

Senatorul a formulat critici severe privind poziția actuală a PSD în coaliția de guvernare, considerând că partidul este „ținut undeva pe margine" în actuala coaliție și se află în prezent „undeva aproape de derizoriu".

„Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida la președinția partidului", a declarat Corlățean, justificându-și decizia prin starea pe care o consideră preocupantă a formațiunii.

Nevoia de revenire la temele naționale

Potrivit candidatului la șefia PSD, partidul „s-a îndepărtat de temele naționale, esențiale și trebuie să se întoarcă la acestea și să-și facă vocea auzită", sugerând o schimbare de orientare strategică pentru formațiunea social-democrată.

Decizia de candidatură reprezintă o evoluție față de declarațiile anterioare ale senatorului. În 19 iulie, Titus Corlățean declara, întrebat de ce nu candidează la șefia PSD, că „prioritară în partid nu este bătălia pe funcții, ci de a genera o discuție reală", îndemnându-și colegii „să iasă și să spună lucrurilor pe nume în interiorul PSD".

Anunțul lui Corlățean vine în contextul unor tensiuni din interiorul PSD și al unor voci care cer o reformare a strategiei și conducerii partidului, după rezultatele electorale considerate nesatisfăcătoare de o parte a membrilor formațiunii.

