Ambasadorul Japoniei în România, evacuat de urgență din Parlament, din cauza protestelor AUR

Președintele Comisiei pentru politică externă a Senatului, Titus Corlățean, a declarat pentru Știrile Pro TV că ambasadorul Japoniei în România a fost evacuat de urgență, marți, din Parlament, cu ajutorul forțelor de ordine.

Totul s-a întâmplat chiar în timp ce Corlățean avea o întâlnire oficială cu diplomatul nipon, organizat pentru celebrarea relațiilor diplomatice dintre Japonia și România.

La un moment dat, autoritățile române au luat decizia de a-l evacua pe ambasadorul Japoniei, după ce au aflat de accesul neautorizat al protestatarilor AUR în curtea Senatului României.

Inquam Photos / Octav Ganea

Corlățean susține că totul s-a desfășurat fără incidente deosebite, ”în condiții normale”, și că ”nimeni nu s-a atins de mașina ambasadorului”.

Mai mult decât atât, senatorul afirmă că ”reacțiile la Tokyo sunt favorabile după evenimentul de astăzi”.

”Eu am venit mai de dimineață, pentru că am avut până la un anumit moment un anumit incident, am avut vreo 3 reuniuni, separat de buget, cu Comisia de politică externă, în principal, și cu ambasadorul Japoniei, pentru că l-am invitat de mai multă vreme la un eveniment special: centenarul relațiilor diplomatice bilaterale între România și Japonia. Am adoptat o rezoluție. A fost, realmente, un eveniment special.

Pro TV

Problema a apărut la momentul evacuării, pentru că ăsta e termenul. Când e sub asalt, organizezi o operațiune de exit, de evacuare. Și totul s-a desfășurat în ciuda a ceea ce s-a relatat în presă. Totuși, în condiții normale. Chiar am discutat cu domnul ambasador. Am găsit un culoar cu forțele de ordine și cu dispozitivul Parlamentului. S-a putut asigura ieșirea în condiții normale. Nu s-a atins nimeni de mașina ambasadorului și nu asta a rămas din fericire la final, ci a rămas evenimentul în sine, deosebit, și știu deja că reacțiile la Tokyo sunt favorabile după evenimentul de astăzi.” - a declarat Titus Corlățean pentru Știrile Pro TV.

FOTO: Ambasadorul Japoniei in Romania, Hiroshi Ueda

Agerpres