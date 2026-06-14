Lideri importanți ai formațiunii acuză un „atac neconstituțional” și o „mişcare vicleană” menită să destabilizeze intern PNL după desemnarea lui Adrian Veștea.

Gigel Știrbu: „Un semnal politic greșit. PNL nu este o colecție de ambiții personale”

Primul care a ieșit la rampă a fost Gigel Stirbu, care i s-a adresat direct președintelui:

„Domnule Președinte, citiți, vă rog, art. 103 din Constituție! Desemnarea lui Adrian Veștea ca premier interimar nu este doar o decizie administrativă. Este un semnal politic. Iar dacă această decizie a fost luată cu speranța de a provoca tensiuni interne în PNL sau de a crea centre alternative de putere, atunci vorbim despre o greșeală majoră.”

Știrbu a subliniat că PNL nu poate fi dezmembrat dintr-un birou de la Palatul Cotroceni:

„Partidul Național Liberal nu este o colecție de ambiții personale care poate fi dezmembrată printr-o numire făcută la Palatul Cotroceni. PNL este partidul care a plătit cel mai mare preț politic pentru stabilitatea României, partidul care și-a asumat reforme dificile și care a susținut guvernarea atunci când alții fugeau de responsabilitate.”

El a criticat dur faptul că, în loc să caute soluții pentru criza politică, președintele s-a concentrat pe „jocuri de laborator” împotriva liberalilor:

„În timp ce PSD și AUR au dărâmat guvernul și au împins țara într-o criză politică inutilă, te-ai fi așteptat ca energia președintelui să fie concentrată pe găsirea unei majorități și a unei soluții pentru România. Nu pe jocuri de laborator menite să creeze fisuri într-un partid democratic.”

Stirbu a încheiat cu un avertisment clar:

„Dacă obiectivul acestei mutări a fost slăbirea PNL, efectul va fi exact invers: va demonstra încă o dată că Partidul Național Liberal rămâne principala forță politică pe care toți încearcă să o influențeze, tocmai pentru că este relevantă. PNL nu are nevoie de protecția nimănui. Dar nici nu va accepta lecții de unitate de la cei care încearcă să o zdruncine.”

Alexandru Muraru: „Nicușor Dan a rupt definitiv relațiile cu PNL. Niciun președinte după ’89 n-a făcut așa ceva”

Și mai dur a fost mesajul deputatului PNL și președinte al PNL Iași, Alexandru Muraru, care acuză un „atac la integritatea partidului” și o „încercare de a-l pune pe PNL în brațele PSD”.

„Domnul Nicușor Dan întoarce armele împotriva PNL, pentru iresponsabilitatea PSD. Propunerea de premier venită în această dimineață din partea președintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă și este un atac îndreptat împotriva Partidului Național Liberal”, a declarat Muraru.

El susține că este o „mişcare vicleană” cu un obiectiv clar:

„Președintele a rupt astăzi definitiv relațiile cu partidul pro-european cu cea mai mare cotă de încredere din partea românilor și cu cea mai mare vocație și tradiție democratică din România. Implicarea unui președinte în viața internă a unui partid este profund neconstituțională, este nedemocratică și este o încercare de deturnare a procedurilor și mecanismelor interne.”

Muraru a dezvăluit că scenariul nu a fost discutat în consultările prealabile cu Nicușor Dan:

„Au avut consultări înainte cu domnul Nicușor Dan, iar scenariul pus în aplicare astăzi de acesta nu face parte din discuțiile avute. Niciun președinte după ’89 n-a făcut așa ceva!”

Cel mai grav acuză Muraru, și anume că Nicușor Dan atentează la integritatea PNL:

„De ce este dator PNL să salveze o situație creată artificial de către PSD și extremiștii de la AUR? Nu doar că Președintele României a asistat spectator la tensiunile din fosta coaliție și a așteptat pasiv ziua moțiunii, dar s-a apucat să certe partidele din fosta coaliție, implicit PNL, pentru că s-a ajuns aici. Astăzi, domnul Nicușor Dan atentează la integritatea PNL, încercând să rupă bucăți din el și să-l pună în brațele PSD.”

Muraru a precizat că președintele PNL, Ilie Bolojan, nu a fost informat despre această decizie:

„Președintele Ilie Bolojan nu a fost informat de această decizie și nicio persoană din PNL nu poate aspira la poziția de premier fără susținerea partidului și a conducerii acestuia.”

Nicușor Dan, supriză absolută la anunțul desemnării lui Veștea

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică dimineață, că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea.

Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.

Ciprian Ciucu avertizează: se vrea „ruperea PNL”

Potrivit lui Ciprian Ciucu, unul dintre obiectivele acestor acțiuni ar fi „ruperea PNL”, în condițiile în care persoane din partid au știut despre această mișcare și nu au informat conducerea partidului. El și-a exprimat însă încrederea că partidul va depăși actuala criză și nu va accepta presiuni politice.

Ciucu a avertizat că modul în care se desfășoară actualele jocuri politice ar putea avea consecințe pentru cei implicați.

„Complot. Trădare. Ingerință. Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui. Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei. Unul dintre obiective este ruperea PNL. Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel.”, a transmis Ciprian Ciucu.

Robert Sighiartău: O confruntare asumată la Palatul Cotroceni

Deputatul PNL Robert Sigiartău consideră că Președintele țării a intrat în confruntare directă cu PNL, dar într-un moment neobișnuit: când românii se pregăteau „să meargă la biserică”.

„În această dimineață, la ora la care milioane de români se pregăteau să meargă la biserică, președintele Nicușor Dan și-a asumat deschis și fără echivoc confruntarea cu Partidul Național Liberal.

Prin desemnarea pentru funcția de premier a unui prim-vicepreședinte al PNL, fără consultarea partidului și fără existența unui mandat din partea acestuia, președintele a ales să intervină direct în viața internă a Partidului Național Liberal.

Pentru mulți dintre noi, acest gest confirmă ceea ce până acum era doar o suspiciune: că îndepărtarea lui Ilie Bolojan nu a fost rezultatul unor simple diferențe politice, ci parte a unei strategii asumate împreună cu PSD.

Moțiunea de cenzură care a înlăturat guvernul Bolojan a deschis o perioadă de instabilitate politică și economică. Costurile au fost suportate de cetățeni, de mediul de afaceri și de toți cei care își doresc predictibilitate și reforme reale.

Astăzi, președintele a renunțat la poziția de mediator și a ales să devină actor politic într-o confruntare care urmărește fragmentarea Partidului Național Liberal.

Partidul Național Liberal a trecut prin multe încercări în istoria sa și a rămas mereu de partea României europene, democratice și occidentale. Va trece și peste aceasta!

Nu vom abandona valorile noastre și nu vom abandona drumul început împreună cu Ilie Bolojan! #RS #PNL #IlieBolojan”