Ciprian Ciucu susține că în interiorul partidului s-ar desfășura o acțiune concertată împotriva actualei conduceri.

Primarul general al Capitalei a afirmat că nominalizarea lui Adrian Veștea a fost făcută fără ca liderii partidului să fie informați în prealabil.

Liderul liberal a catalogat situația drept „un act de agresiune la adresa unui partid democratic” și a susținut că în ultimele luni ar fi existat acțiuni coordonate împotriva PNL.

Ciucu a mai afirmat că anumite persoane ar fi cunoscut din timp decizia privind desemnarea premierului, fără să informeze conducerea partidului.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, unul dintre obiectivele acestor acțiuni ar fi „ruperea PNL”. El și-a exprimat însă încrederea că partidul va depăși actuala criză și nu va accepta presiuni politice.

În final, acesta a avertizat că modul în care se desfășoară actualele jocuri politice ar putea avea consecințe pentru cei implicați.

„Complot. Trădare. Ingerință. Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui. Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei. Unul dintre obiective este ruperea PNL. Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel.”, a transmis Ciprian Ciucu.