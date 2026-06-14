Potrivit lui Falcă, acceptarea unei astfel de propuneri încalcă decizia unanimă a PNL de a-l susţine pe Ilie Bolojan şi reprezintă "un joc politic" în favoarea PSD şi AUR.

„LEBĂDA NEAGRĂ DE LA BRAŞOV... Momentele grele nu inventează caractere. Le scot la lumină”, spune europarlamentarul PNL pe Facebook. „Asta vedem azi, prin nominalizarea unui membru PNL ca premier şi aşa s-au produs multe dintre marile pagube ale vieţii noastre politice”.

Eurodeputatul liberal a criticat atitudinea celor care, în opinia sa, au ales interesul personal în detrimentul stabilităţii partidului în momente de cumpănă. În opinia sa, această mişcare a fost orchestrată din umbră de adversarii politici ai PNL.

„Prin ambiţii personale ambalate în vorbe goale şi prin oameni care, în loc să ţină linia într-un moment dificil, au ales să joace pentru ei şi pentru cei care îi împingeau, cu laşitate, din spate. Adică pentru PSD, dar şi pentru AUR!", a susţinut europarlamentarul PNL.

El a cerut aplicarea "drastică" a Statutului PNL pentru nerespectarea deciziilor interne.

„PNL a luat o decizie clară, în unanimitate. Îl susţinem pe Ilie Bolojan şi nu colaborăm cu PSD. Cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă. Una care, conform statutului, se rezolvă într-un singur fel. Excluderea!", a punctat Gheorghe Falcă.