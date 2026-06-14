Aceste evoluții au avut loc în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 63,6 de milioane de lei, potrivit datelor publicate de BVB. Trebuie precizat că aceste rezultate ale Bursei de la București bin în contextul în care fostul premier desemnat Eugen Tomac a eșuat în negocierile de asigurare a sprijinului partidelor parlamentare, iar Consiliul Concurenței a decis să sancționeze zece bănci pentru că ar fi manipulat ROBOR.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 620,72 miliarde de lei în perioada 8 - 12 iunie 2026, în creştere de la 604,63 miliarde de lei în săptămâna precedentă. Tranzacţiile cu acţiuni au generat săptămâna aceasta un rulaj de 427 milioane de lei, mai mic decât cel înregistrat în săptămâna anterioară, respectiv de 491 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 30.364,13 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost marţi, 9 iunie, când s-au consemnat schimburi de 99,7 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost joi, 11 iunie, cu tranzacţii de 69,9 milioane de lei.

Acțiunile băncilor după decizia Consiliului Concurenței

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 166,23 milioane de lei, iar preţul acestora s-a apreciat cu 0,41%, urmate de titlurile BRD, cu schimburi de 35,53 milioane de lei (+0,98%), şi cele ale Hidroelectrica, cu 35,31 milioane de lei (+1,27%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Mecanica Ceahlău (+13,71%), Carbochim (+12,50%) şi Longshield Investment Group (+11,27%).

La polul opus se află acţiunile SIF Hoteluri, cu o scădere de 15,42%, urmate de cele ale Companiei Energopetrol (-14,80%) şi Aeta (-11,93%).