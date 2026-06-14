Există o „tendinţă spre nu”, a anunţat gfs.bern pe X.

Tendinţa dă însă un avantaj proiectului guvernului care vizează înăsprirea condiţiilor de acces la serviciul civil, pentru a păstra caracterul prioritar al serviciului militar.

De asemenea, Reuters scrie că potrivit proiecţiilor preliminare ale postului naţional de televiziune SRF, alegătorii elveţieni sunt pe cale să respingă propunerea de limitare a populaţiei ţării la 10 milioane de locuitori în cadrul referendumului organizat duminică. O proiecţie publicată de SRF indica faptul că aproximativ 45% dintre alegători erau în favoarea propunerii, iar 55% împotrivă.

Respingerea probabilă arată că majoritatea alegătorilor au acordat prioritate stabilităţii economice şi relaţiilor ţării cu Uniunea Europeană, în detrimentul preocupărilor că imigraţia pune presiune pe serviciile publice, determină creşterea chiriilor şi alimentează criminalitatea.

Un fel de Brexit

Referendumul, care a fost comparat cu votul britanic privind Brexit-ul din 2016, a pus companiile în alertă din cauza temerilor că ar putea duce la sfârşitul liberei circulaţii a forţei de muncă între Elveţia şi UE, principalul său partener comercial.

Propunerea susţinută de Partidul Popular Elveţian, de dreapta, stipula că populaţia nu trebuie să depăşească 10 milioane până în 2050 şi că, dacă acest lucru se întâmplă timp de doi ani, Elveţia ar trebui să renunţe la acordul de liberă circulaţie cu UE.

Populaţia elveţiană se ridică deja la 9,1 milioane şi a crescut mult mai rapid decât în ţările UE învecinate. Străinii reprezintă aproape 28% din populaţia elveţiană, care, conform proiecţiilor oficiale, va ajunge la 10 milioane până la începutul anilor 2040.

„O rețetă pentru haos”

Sondajele prevăzuseră un rezultat strâns, iar rezultatul a corespuns cu un sondaj final realizat de institutul GSF Bern, care prezisese că propunerea va fi respinsă la limită.

Totuşi, sprijinul substanţial pentru această măsură se alătură sprijinului crescând pentru politicile menite să limiteze imigraţia în întreaga Europă. Afişele de campanie proclamau că doar 10% dintre imigranţi sunt muncitori calificaţi şi că solicitanţii de azil sunt mai susceptibili să fie violatori.

Oponenţii au calificat planul drept o reţetă pentru haos, din cauza tulburărilor pe care le-ar provoca pentru companiile elveţiene, angajaţi şi legăturile Bernei cu UE.

De asemenea, aceştia s-au întrebat dacă este înţelept să se intre în conflict cu Bruxelles-ul după un an 2025 dur, când preşedintele Donald Trump a impus cele mai mari tarife americane din Europa asupra mărfurilor elveţiene.

Patrick Leisibach, expert în migraţie la think tank-ul Avenir Suisse, a declarat că argumentele economice au jucat un rol important, oamenii fiind îngrijoraţi de modul în care un vot „da” le-ar afecta viaţa de zi cu zi. „Oamenii se întreabă «cine mă va servi la restaurant?» şi «cine va avea grijă de mine când voi îmbătrâni?». Este mai mult o chestiune de bunăstare personală care i-a determinat pe oameni să respingă această iniţiativă”, a explicat Leisibach.