PSD a decis să își asume guvernarea și îl propune premier pe Sorin Grindeanu. Decizia Biroului Permanent Naţional

Știrea este în curs de actualizare!

Grindeanu a anunțat că a fost stabilită o echipă de negociere care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament despre ”draft-ul unui acord politic” şi a subliniat faptul că PSD va avea ”deplină autonomie” asupra programului de guvernare.

”Biroul Permanent Naţional al PSD a decis să își asume guvernarea, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României.

PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. De aceea, am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro occidentale din Parlament draft-ul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu - PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit - și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat.

PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui, va fi în serviciul românilor și atât, PSD va juca exclusiv pe mâna sa.

Obiectivul este simplu: relansarea economică și recâștigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitatea. Este singura idee care trebuie să stea la baza acestui acord politic, indiferent de formula pe care o va alege președintele Nicușor Dan” - a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit în format online, pentru a stabili paşii pe care urmează să îi facă social-democraţii în contextul alcătuirii unui nou guvern şi pentru a stabili mandatul cu care liderii partidului vor merge la negocierile cu celelalte partide parlamentare.