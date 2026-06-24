PSD a decis să își asume guvernarea și îl propune premier pe Sorin Grindeanu. Decizia Biroului Permanent Naţional

Stiri Politice
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Inquam Photos / Octav Ganea

Liderii PSD au decis în ședința Biroului Permanent Național, care a avut loc miercuri, să își asume guvernarea și să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru a forma un nou Guvern.

autor
Cristian Matei

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Grindeanu a anunțat că a fost stabilită o echipă de negociere care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament despre ”draft-ul unui acord politic” şi a subliniat faptul că PSD va avea ”deplină autonomie” asupra programului de guvernare.

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis să își asume guvernarea, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României. 

PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. De aceea, am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro occidentale din Parlament draft-ul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu - PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit - și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat.

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PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui, va fi în serviciul românilor și atât, PSD va juca exclusiv pe mâna sa.

Obiectivul este simplu: relansarea economică și recâștigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitatea. Este singura idee care trebuie să stea la baza acestui acord politic, indiferent de formula pe care o va alege președintele Nicușor Dan” - a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit în format online, pentru a stabili paşii pe care urmează să îi facă social-democraţii în contextul alcătuirii unui nou guvern şi pentru a stabili mandatul cu care liderii partidului vor merge la negocierile cu celelalte partide parlamentare.

Grindeanu l-a anunțat deja pe Nicușor Dan că PSD ”își asumă guvernarea”

Marți, 23 iunie, după consultările politice care au avut loc la Palatul Cotroceni, Sorin Grindeanu a declarat că l-a anunțat pe președintele Nicușor Dan că PSD este gata să îşi asume guvernarea.

"PSD l-a anunţat astăzi pe preşedintele României că îşi asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus şi la întâlnirile anterioare. Aşteptăm finalul acestor consultări. PSD este gata să formeze un Guvern, un Guvern pe care, urmare a acestor discuţii pe care preşedintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcţie", a spus Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, tot miercuri, 24 iunie, potrivit unor surse, au loc negocieri între PSD, PNL şi UDMR pentru a se ajunge la un acord cu privire la conturarea unei majorităţi parlamentare care să susţină un eventual guvern minoritar PSD.

Și preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi că varianta care pare să se contureze după consultările de la Palatul Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou executiv trebuie să fie "accelerat".

"Am avut astăzi consultări cu partidele şi grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluţii de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil", a scris şeful statului pe X.

Consultări politice la Cotroceni. Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Nicușor Dan: ”PSD își asumă guvernarea”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: PSD, sorin grindeanu, guvern, premier,

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