Pe lângă căldură, ANM anunță vijelii și averse torențiale în numeroase județe din România. Zonele vizate

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Ploaie 2
Shutterstock

Valul de căldură persistă pe teritoriul României. Meterologii au prelungit vineri dimineață avertizările meteo de caniculă, dar și de vijelii.

autor
Anca Ungureanu

MESAJ 1/4

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 07 august, ora 10:30 – 08 august, ora 10:00

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Recomandări Video

Zone afectate: Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, centrul și nordul Crișanei

Vineri (7 august) valul de căldură va persista în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, centrul și nordul Crișanei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 20...21 de grade mai ridicate pe litoral până la 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 07 august, ora 10:30 – 08 august, ora 10:00

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: Arad și Timiș

Vineri (7 august) valul de căldură va fi persistent și intens în județele Arad și Timiș. Vafi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20...22 de grade.

MESAJ 2/4

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 07 august, ora 12:00 – 07 august, ora 23:00

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, nordul Olteniei

În intervalul menționat în Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, precum și în nordul Oltenieivor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 07 august, ora 12:00 – 07 august, ora 23:00

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ

Zone avertizate: cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, nordul și nord-vestul Moldovei

În cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, precum și în nordul și nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 70...90 km/h), averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm) și descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

MESAJ 3/4

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 08 august, ora 10:00 – 08 august, ora 21:00

Fenomene vizate: val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic ridicat

Zone afectate: Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei

Sâmbătă (8 august) valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35...36 de grade.

MESAJ 4/4

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 08 august, ora 12:00 – 08 august, ora 21:00

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la muntevor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp.

În jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei local vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...60 km/h.

În ciuda secetei, România a rămas cel mai mare exportator de grâu din UE. Recoltele au atins niveluri record

Sursa: ANM

Etichete: vremea, anm,

Articol recomandat de sport.ro
Variantă de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB? Tehnicianul a răspuns fabulos: „Să o luăm sincer!”
Variantă de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB? Tehnicianul a răspuns fabulos: „Să o luăm sincer!”
Citește și...
Vremea
Vești bune de la ANM. La ce ar trebui să ne așteptăm după 17 august și cum începe prima lună de toamnă

România va avea parte de un regim de ploi normale în toată țara, începând cu data de 17 august, iar canicula ar urma să dispară începând cu ultima săptămâna a lunii, estimează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Vremea
Vremea azi, 7 august. După-amiază atmosfera devine instabilă în majoritatea zonelor. Apar averse destul de consistente

Ziua de vineri aduce vreme foarte caldă în vestul și în sudul țării și temperaturi suportabile în rest. După-amiază atmosfera devine instabilă în majoritatea zonelor. 
Vremea
România rămâne sub avertizări de vreme extremă. ANM a prelungit codul roșu de caniculă și anunță vijelii puternice. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi noi avertizări de caniculă și fenomene severe pentru România. 

Recomandări
Stiri Politice
Ședință extraordinară de Guvern pentru criza energetică. Consumul industrial poate fi limitat, „cetățenii sunt exceptați”

Guvernul se reuneşte vineri într-o şedinţă extraordinară pentru a adopta noi măsuri în contextul crizei energetice. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că Executivul va autoriza Transelectrica să limiteze consumul industrial, dacă este cazul.

Știri Actuale
Dunărea crește ușor la intrarea în țară. Ce prognoze au făcut hidrologii pentru următoarele zile

Debitul Dunării, la intrarea în ţară, se situa, vineri, la 1.400 mc/s, însă va exista o tendinţă de creştere până la 1.450 mc/s, la jumătatea săptămânii viitoare, reiese din prognoza publicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Știri Actuale
Planul de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice (PPR). Seceta, clasificată risc critic. Ce măsuri ia statul

Planul de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice prevede clasificarea riscurilor la adresa României și măsurile pe care instituțiile statului trebuia să le ia, în funcție de gradul pericolului. Seceta este clasificată ca risc critic.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 August 2026

50:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Terapia hormonală în menopauză poate corecta sindromul cardio-metabolic

17:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Rapid a adus un atacant care a uitat să marcheze. Cifrele care ridică semne de întrebare

Sport

ACUM: Bayern – Aston Villa 1-0, pe VOYO SPORT 1. Bavarezii deschid scorul!