Pe lângă căldură, ANM anunță vijelii și averse torențiale în numeroase județe din România. Zonele vizate

Zone afectate: Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, centrul și nordul Crișanei
Vineri (7 august) valul de căldură va persista în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, centrul și nordul Crișanei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 20...21 de grade mai ridicate pe litoral până la 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 07 august, ora 10:30 – 08 august, ora 10:00
Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală
Zone afectate: Arad și Timiș
Vineri (7 august) valul de căldură va fi persistent și intens în județele Arad și Timiș. Vafi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20...22 de grade.
MESAJ 2/4
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 07 august, ora 12:00 – 07 august, ora 23:00
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, nordul Olteniei
În intervalul menționat în Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, precum și în nordul Oltenieivor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).
În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 07 august, ora 12:00 – 07 august, ora 23:00
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ
Zone avertizate: cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, nordul și nord-vestul Moldovei
În cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, precum și în nordul și nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 70...90 km/h), averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm) și descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.
MESAJ 3/4
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 08 august, ora 10:00 – 08 august, ora 21:00
Fenomene vizate: val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic ridicat
Zone afectate: Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei
Sâmbătă (8 august) valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35...36 de grade.
MESAJ 4/4
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 08 august, ora 12:00 – 08 august, ora 21:00
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte
În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la muntevor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).
În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp.
În jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei local vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...60 km/h.
În ciuda secetei, România a rămas cel mai mare exportator de grâu din UE. Recoltele au atins niveluri record
România va avea parte de un regim de ploi normale în toată țara, începând cu data de 17 august, iar canicula ar urma să dispară începând cu ultima săptămâna a lunii, estimează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Guvernul se reuneşte vineri într-o şedinţă extraordinară pentru a adopta noi măsuri în contextul crizei energetice. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că Executivul va autoriza Transelectrica să limiteze consumul industrial, dacă este cazul.
Debitul Dunării, la intrarea în ţară, se situa, vineri, la 1.400 mc/s, însă va exista o tendinţă de creştere până la 1.450 mc/s, la jumătatea săptămânii viitoare, reiese din prognoza publicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.
Planul de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice prevede clasificarea riscurilor la adresa României și măsurile pe care instituțiile statului trebuia să le ia, în funcție de gradul pericolului. Seceta este clasificată ca risc critic.