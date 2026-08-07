Pe lângă căldură, ANM anunță vijelii și averse torențiale în numeroase județe din România. Zonele vizate

Valul de căldură persistă pe teritoriul României. Meterologii au prelungit vineri dimineață avertizările meteo de caniculă, dar și de vijelii.

MESAJ 1/4 COD GALBEN Interval de valabilitate: 07 august, ora 10:30 – 08 august, ora 10:00 Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală Recomandări Video Cu ce era încărcat avionul cargo ucrainean Antonov lângă care s-a găsit o dronă ...

De ce este bine să bem câte un pahar cu apă la fiecare oră în zilele caniculare ...

Vremea azi, 6 august. Zi sufocantă în aproape toată țara, iar după-amiază va ... Zone afectate: Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, centrul și nordul Crișanei Vineri (7 august) valul de căldură va persista în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, centrul și nordul Crișanei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 20...21 de grade mai ridicate pe litoral până la 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 07 august, ora 10:30 – 08 august, ora 10:00 Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală Zone afectate: Arad și Timiș Vineri (7 august) valul de căldură va fi persistent și intens în județele Arad și Timiș. Vafi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20...22 de grade.

MESAJ 2/4 COD GALBEN Interval de valabilitate: 07 august, ora 12:00 – 07 august, ora 23:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ Zone afectate: Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, nordul Olteniei În intervalul menționat în Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, precum și în nordul Oltenieivor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp. COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 07 august, ora 12:00 – 07 august, ora 23:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ Zone avertizate: cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, nordul și nord-vestul Moldovei În cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, precum și în nordul și nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 70...90 km/h), averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm) și descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

MESAJ 3/4 COD GALBEN Interval de valabilitate: 08 august, ora 10:00 – 08 august, ora 21:00 Fenomene vizate: val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic ridicat Zone afectate: Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei Sâmbătă (8 august) valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35...36 de grade.

MESAJ 4/4 COD GALBEN Interval de valabilitate: 08 august, ora 12:00 – 08 august, ora 21:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ Zone afectate: cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la muntevor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp. În jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei local vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...60 km/h.

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