"Analizând ce s-a întâmplat în această săptămână, constat o reducere a consumurilor în orele de seară şi folosesc încă o dată acest prilej să mulţumesc tuturor românilor, cetăţeni, companii, instituţii, pentru că mulţi au răspuns acestui apel cu responsabilitate. Atunci când ai un deficit de energie, ca efect al secetei pe care le avem nu doar în România, ci în toată regiunea, atunci când capacitatea de a importa este limitată, pentru că şi în celelalte ţări din regiune avem aceste probleme, soluţia de bază este să îţi reduci consumul la nivelul la care poţi să asiguri o producţie la care să se adauge importul de electricitate", a afirmat Bolojan la RFI România în legătură cu modul în care s-au conformat consumatorii apelului său de a-şi diminua consumul de energie, în special în intervalul orar 19:00-23:00, scrie Agerpres.

Potrivit lui Bolojan, cu excepţia zilei de miercuri, când au fost cele mai ridicate temperaturi, în fiecare zi a fost un consum mai redus.

"Şi le mulţumesc românilor pentru că au înţeles că împreună, cu mici eforturi, putem trece cu bine peste această perioadă", a transmis premierul interimar.

El a spus că este vorba de un consum redus cu 200-300 megawaţi comparativ cu ce se consuma într-o zi normală în anii trecuţi.

"Adică faţă de 7.700-8.000 megawaţi, cât am consumat într-o zi normală anul trecut, acum avem consumuri de 7.300-7.500-7.700 megawaţi, deci 200-300 megawaţi în minus, ceea ce este foarte important", a adăugat premierul.