În opinia sa, după încheierea procedurii actuale, președintele Nicușor Dan trebuie să reia consultările și să vină cu o nouă propunere de prim-ministru desemnat.

„O nouă rundă de consultări, care poate să fie rapidă sau nu, după care, în funcție de rezultatul consultărilor, face o propunere de prim-ministru desemnat”, spune politologul.

El adaugă că „PNL i-a stabilit linia pe care trebuie să o urmeze”, astfel încât președintele nu mai are foarte mult spațiu de manevră.

Două scenarii pentru viitorul Guvern

Pîrvulescu crede că au rămas doar două variante: „Ori un guvern PSD susținut de PNL, UDMR și USR, ori un guvern minoritar format din PNL, UDMR și USR, susținut de PSD.”

În aceeași logică, el subliniază că un guvern are nevoie de o majoritate clară și că partidele au demonstrat că nu reușesc să o construiască singure.

„Partidele nu au capacitatea de a mobiliza majorități”, spune acesta.

George Simion, marele „câștigător” al confruntării

Un punct central al analizei sale este rolul lui George Simion. Pîrvulescu afirmă că liderul AUR a ieșit cel mai bine din această confruntare.

„Singurul învingător din această confruntare este George Simion”, spune el, explicând că AUR nu avea niciun interes să susțină formula guvernamentală discutată.

În opinia sa, prin refuzul de a participa la jocul politic, AUR a câștigat capital electoral și și-a consolidat poziția internă.

Politologul consideră că PSD a pierdut și pentru că a mizat pe apropierea de AUR.

„PSD pierde votanți în favoarea AUR”, afirmă el, adăugând că această strategie s-a dovedit o eroare care a împins partidul într-o poziție defensivă.

În evaluarea sa, social-democrații au crezut că pot obține, prin compromisuri, o majoritate pe care nu o aveau, iar rezultatul a fost exact opusul celui urmărit.

Un semnal de alarmă pentru întregul sistem politic

Pîrvulescu vede în această criză și o problemă mai amplă a sistemului politic. El spune că este „absolut anormal” ca un partid cu aproximativ 20% din voturi să ajungă să condiționeze formarea guvernului.

În opinia sa, „atacul este împotriva instituțiilor României”, iar conflictul politic actual evidențiază incapacitatea partidelor de a evalua riscurile și de a proteja stabilitatea democratică.

Despre Nicușor Dan, Pîrvulescu spune că acesta nu putea răspunde solicitărilor venite din zona AUR și că, din punct de vedere aritmetic, presiunea politică a fost extrem de dificil de gestionat.

„Marja de manevră a președintelui este foarte mică”, afirmă el, sugerând că viitoarele soluții vor depinde de o nouă rundă de negocieri între marile partide.

Politologul consideră că și disidenții din PNL și-au consumat șansa odată cu votul de astăzi.

„Șansa lor a fost epuizată astăzi prin acest vot”, spune Pîrvulescu, estimând că eventualele contestații vor rămâne doar în plan juridic.

„Vor fi cu siguranță excluși toți”, adaugă el, referindu-se la cei care au încălcat disciplina de partid.