”Ca de fiecare dată, PSD și-a asumat cu responsabilitate guvernarea. Avem mai mulți colegi, desigur, prima opțiune este domnul președinte Sorin Grindeanu (...). Este opinia tuturor colegilor, este normal, este președintele partidului și este normal să fie prima opțiune. În momentul în care l-am ales ca președinte al partidului, avem cea mai mare încredere în capacitatea domnului Sorin Grindeanu”, a declarat Intotero la RFI România.

La remarca realizatorului că situația financiară a țării e foarte proastă și că un eventual Guvern PSD va trebui să ia măsuri profund impopulare pentru a corecta deficitul bugetar, pentru că problema nu va putea fi rezolvată cu indexări de pensii și majorări de salarii, deputata PSD a precizat:

”De fiecare dată când PSD a fost la guvernare, economia a mers într-o direcție bună și a fost bine și pentru populație. În 2019, când Guvernul Dăncilă a fost dărâmat, deficitul era 2,3%. Ulterior, au venit liberalii, Cîțu, Orban, Ciucă și de-abia în ultimul an și jumătate a fost Ciolacu, un premier de stânga și a fost perioada în care a crescut foarte mult deficitul, pentru că nu au știut cum să gestioneze situația economică a țării și în primul rând mai ales pe vremea domnului Ludovic Orban, când a făcut angajări cu nemiluita la stat (...). Noi nu vom veni să ne batem joc de oameni, să-i dăm afară, vom găsi alte soluții, nu vom mai face angajări pentru o perioadă, vom găsi alte soluții, avem oameni capabili”.

Mai multe voci din PSD îi cer lui Sorin Grindeanu în public, dar și în forurile interioare ale partidului, să-și asume formarea noului guvern, arată sursele Știrilor Pro TV. Potrivit unor surse din PSD, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, i-ar fi cerut lui Sorin Grindeanu, în discuțiile interne din partid, să își asume guvernarea.

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Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, consideră că ar fi ”o nouă greşeală gravă” a şefului statului dacă îi dă mandat să formeze Guvernul preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu.

El consideră că singura soluţie ''decentă'' este ca Nicuşor Dan să desemneze un premier susţinut de PNL, USR şi UDMR, care să se ducă în faţa Parlamentului cu un Guvern minoritar reformist.