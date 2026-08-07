Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de preţuri înregistrate la un coş de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi zahăr.

În iulie, acest indice s-a situat la o medie de 131,1 puncte, în creştere de la 130,3 puncte în iunie, 130,8 puncte în mai şi 131 de puncte în aprilie. Este cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2023.

Preţurile cerealelor au urcat cu 3,4% în iulie, faţă de iunie, stimulat de un avans de 5,8% al cotaţiilor la grâu, pe fondul sporirii temerilor legate de perturbarea exporturilor din zona Mării Negre şi de efectele secetei asupra culturilor din principalele regiuni producătoare.

Şi preţurile uleiurilor vegetale au urcat cu 2%, ajungând la cel mai ridicat nivel începând din iunie 2022. Escaladarea războiului din Iran a majorat cotaţiile ţiţeiului iar majorarea cererii de biodiesel a susţinut avansul cotaţiilor la uleiul de palmier şi de soia, deşi au scăzut cotaţiile la uleiul de rapiţă şi cel de floarea soarelui.

În iulie, preţurile la zahăr au urcat 5,6% comparativ cu iunie, pe fondul sporirii temerilor legate de fenomenele meteo extreme din Europa şi Asia şi a aşteptărilor privind cererea mai ridicată de etanol în Brazilia.

În contrast, preţurile la carne au scăzut cu 2,8% în iulie, după un nivel record ridicat în iunie, a informat FAO, iar la lactate s-a înregistrat un declin de 0,7%.