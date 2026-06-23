"PSD l-a anunţat astăzi pe preşedintele României că îşi asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus şi la întâlnirile anterioare. Aşteptăm finalul acestor consultări. PSD este gata să formeze un Guvern, un Guvern pe care, urmare a acestor discuţii pe care preşedintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcţie", a spus Sorin Grindeanu, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

"Aşteptăm, aşa cum am spus, finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat rămâne partidul cel mai mare din Parlament, cel care îşi doreşte să fie partea unei soluţii. A oferit soluţia astăzi. Şi sper să o avem cât mai repede votată în Parlament", a arătat liderul social-democrat.

El a exclus eventuale discuţii pentru formarea unui guvern cu AUR.

"PSD-ul împreună cu alţi colegi din Parlament au fost cei care au spus 'Stop, direcţia în care merge România e greşită'. Şi am schimbat, sau am votat acea moţiune de cenzură. În acest moment, Partidul Social Democrat îşi doreşte să facă parte din soluţia care va duce la un nou Guvern, rapid. Asta este ceea ce ne dorim (...) Partidul Social Democrat îşi asumă guvernarea, inclusiv funcţia de premier", a afirmat Grindeanu.