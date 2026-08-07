Potrivit specialiștilor, situația hidrologică rămâne dificilă, debitul Dunării la intrarea în țară fiind, vineri, de 1.400 mc/s, un nou minim istoric, valoare ce se va menține pe parcursul întregii săptămâni, potrivit News.ro.

Administrația Națională Apele Române (ANAR) informează, vineri, că intervențiile pe Dunăre continuă și că ultima dintre cele patru barje a fost pregătită pentru scufundarea controlată.

„Ieri (n. red. - joi) a fost finalizată încărcarea ultimei dintre cele patru barje care vor fi utilizate în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către Dunărea Veche. În urma analizelor tehnice realizate de specialiști, a fost stabilită soluția optimă de amplasare a acestora, astfel încât efectul de redirecționare a curentului către brațul vechi al Dunării să fie maximizat”, precizează sursa citată.

Potrivit ANAR, barjele au fost încărcate cu rocă până la atingerea unui pescaj de 1,9 metri și vor fi scufundate controlat, una câte una, prin inundarea camerelor etanșe, în condiții de maximă siguranță, fiecare operațiune fiind estimată să dureze între 3 și 4 ore.

Patru barje vor forma două praguri artificiale pe Dunăre

„Primele două barje vor fi amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Împreună, acestea vor forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche. Scopul intervenției este limitarea scăderii nivelului apei în zona Cernavodă și contribuția la menținerea condițiilor hidrologice necesare în această perioadă caracterizată de debite excepțional de scăzute ale Dunării”, explică sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, situația hidrologică „rămâne dificilă”, debitul Dunării la intrarea în țară fiind, vineri, de 1.400 mc/s, un nou minim istoric, iar potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, această valoare se va menține pe parcursul întregii săptămâni.

Nivelul Dunării la Cernavodă ar urma să mai scadă cu aproximativ 10 centimetri

„La Cernavodă, nivelul Dunării este, în prezent, de -220 cm. Conform prognozei reactualizate de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, acesta este estimat să ajungă la -230 cm în data de 13 august, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 10 cm în următoarele șase zile, respectiv o medie de 1–2 cm pe zi”, arată sursa citată.

Administrația Națională „Apele Române” monitorizează permanent evoluția situației hidrologice și, împreună cu toate instituțiile implicate, continuă implementarea măsurilor tehnice necesare pentru diminuarea efectelor generate de nivelurile excepțional de scăzute ale Dunării.

Autoritățile au amânat de două ori până acum scufundarea celor patru barje, din cauza curenților „extrem de puternici” și a complexității operațiunii.