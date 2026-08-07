Nava a intrat în a noua lună de misiune și în a cincea lună consecutivă de operațiuni de luptă împotriva Iranului.

Potrivit unei anchete realizate de MS NOW, aproximativ 12 membri ai familiilor marinarilor și pușcașilor marini spun că sunt profund îngrijorați de condițiile de la bord și de starea psihică a echipajului. Aceștia susțin că desfășurarea misiunii, prelungită peste durata obișnuită, îi împinge pe militari la limită.

Misiunea standard de șapte luni pentru cei peste 5.000 de membri ai echipajului pare să fi fost extinsă pentru a doua oară, iar familiile spun că nu au primit informații despre momentul în care militarii vor reveni acasă.

Majoritatea marinarilor lucrează în ture foarte lungi, iar unii ajung să nu mai beneficieze aproape deloc de zile libere. Un veteran al Marinei SUA a declarat că fiul său i-a povestit inclusiv despre uzura accentuată a punții de zbor.

Puntea unui portavion este considerată unul dintre cele mai periculoase locuri de muncă din armată. Decolările și aterizările la viteze mari, manipularea armamentului și activitatea continuă într-un spațiu restrâns transformă fiecare zi într-o provocare pentru echipaj.

De la plecarea din baza navală San Diego, în luna noiembrie, marinarii au petrecut doar două zile în afara navei. După o scurtă escală în Guam, următoarea oprire a avut loc abia pe 7 iulie, în Oman, după 208 zile consecutive pe mare, un record pentru un portavion al Marinei SUA.

Brett Snow, veteran al Marinei și tatăl unui marinar aflat la bordul navei, avertizează că lipsa pauzelor poate avea consecințe grave.

„Este deja cel mai periculos loc din lume, iar acum oamenii sunt împinși să muncească zi după zi, fără pauze. Este un mediu în care accidentele sunt aproape inevitabile”, a precizat Brett Snow.

Moralul echipajului, în cădere liberă

Mai mulți membri ai familiilor susțin că lipsa escalelor și ritmul extrem de solicitant au afectat puternic moralul militarilor.

„Moralul nu este deloc bun. Din câte am înțeles, medicul sau psihologul navei a spus că trebuie să ajungă într-un port cât mai curând, altfel oamenii vor începe să își piardă mințile”, a declarat Bonnie York, al cărei fiu vitreg servește pe portavion.

Comandantul Joseph Hontz, purtător de cuvânt al Flotei a 5-a a Marinei SUA, a confirmat că de pe USS Abraham Lincoln au fost executate peste 10.000 de misiuni aeriene în ultimele opt luni, însă respinge acuzațiile privind starea navei.

„Deși o desfășurare de peste 250 de zile este dificilă atât pentru echipaj, cât și pentru echipamente, militarii rămân rezilienți și pregătiți să îndeplinească orice misiune. Nava este complet capabilă să execute toate operațiunile care îi sunt atribuite”, a afirmat Joseph Hontz.

Conform oficialului, echipajul beneficiază de sală de sport, servicii de consiliere psihologică și religioasă, precum și de acces la internet pentru a comunica cu familiile, atunci când situația operațională permite.

Familiile reclamă lipsa alimentelor și a produselor de bază

Rudele militarilor spun însă că situația de la bord este mult mai dificilă decât cea prezentată oficial.

Potrivit acestora, marinarii s-au plâns de toalete nefuncționale, dușuri cu mucegai, spălătorii defecte săptămâni întregi și perioade fără apă caldă.

În luna aprilie au apărut și fotografii cu porții foarte mici de mâncare servite la bord. La acel moment, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și șeful operațiunilor navale, amiralul Daryl Caudle, au respins informațiile și le-au catalogat drept „știri false”.

Familiile susțin însă că problemele continuă. Marinarii reclamă lipsa alimentelor, cozi de peste o oră la magazinul navei și absența unor produse de strictă necesitate, precum pasta de dinți, săpunul și deodorantul. În anumite perioade ale misiunii, porțiile de hrană ar fi fost chiar raționalizate.

Mărturii despre condițiile de pe USS Abraham Lincoln

Nicole Conrad, al cărei fiu servește la bordul portavionului USS Abraham Lincoln, spune că nu i-a mai văzut chipul de șapte luni. În mesajele trimise de pe navă, acesta i-a descris condițiile dificile de la bord: zile în care dușurile au fost închise, spălătoria nu a funcționat și perioade în care hrana a fost atât de puțină încât o masă a însemnat doar o jumătate de cană de orez și două tortilla.

Conrad afirmă că și-ar dori ca secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, să viziteze personal portavionul pentru a vedea situația în care se află militarii.

„Să vină și să vadă. Dacă vrea să spună că Trump are grijă de soldați, atunci să meargă el însuși acolo”, a declarat ea pentru MS NOW.

Deși l-a votat pe Donald Trump, femeia spune că este dezamăgită de decizia acestuia de a implica Statele Unite în războiul cu Iranul.

„Ne-a băgat într-un război în care nu ar fi trebuit să fim implicați”, a spus ea.

Conflictul cu Iranul, purtat în principal de Marina SUA, a implicat la un moment dat trei portavioane în Orientul Mijlociu, cu peste 15.000 de militari din cei aproximativ 50.000 desfășurați în acest an în cadrul Operațiunii Epic Fury.

Portavionul USS Gerald Ford a stabilit un record pentru cea mai lungă misiune a unui portavion american după războiul din Vietnam, rămânând în misiune timp de 326 de zile. Nava a participat la primele lovituri asupra Iranului, după ce anterior fusese implicată în operațiuni desfășurate în Venezuela.

În aprilie, odată cu sosirea portavionului USS George H.W. Bush în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA, trei portavioane americane s-au aflat simultan în Orientul Mijlociu pentru prima dată din 2003.

Marina SUA respinge acuzațiile privind lipsurile grave

Joseph Hontz, purtătorul de cuvânt al Flotei a 5-a, a declarat pentru MS NOW că cele peste 40 de zile de operațiuni de luptă și cele peste 250 de zile de desfășurare au obligat echipele logistice să adapteze permanent aprovizionarea, în contextul provocărilor din regiune.

„Au existat perioade scurte în care anumite produse au fost insuficiente, însă USS Abraham Lincoln și toate navele din teatru au în prezent suficiente alimente și provizii pentru a susține operațiunile”, a precizat Hontz.

Acesta a explicat că fructele și legumele proaspete sunt cele mai greu de transportat, deoarece se alterează înainte de a ajunge la navă.

Oficialul a recunoscut și faptul că, pe o navă cu mii de marinari și pușcași marini la bord, apar uneori cozi la cantină și la magazinul navei.

„Conducerea navei a modificat programul meselor și al serviciilor pentru a reduce timpii de așteptare, inclusiv prin repartizarea diferitelor escadrile și departamente pe zile diferite pentru accesul la magazinul navei”, a explicat Hontz.

Acesta a admis și existența unor probleme ocazionale cu alimentarea cu apă, însă a precizat că acestea au fost remediate rapid și că marinarii sunt responsabili de curățarea propriilor băi.

Rol-cheie în operațiunile militare din Orientul Mijlociu

Grupurile de luptă ale portavioanelor americane au sprijinit atacurile aeriene asupra unor obiective strategice din Iran, inclusiv instalații pentru rachete balistice, sisteme de apărare antiaeriană și baze de drone, în cadrul campaniei menite să reducă capacitatea Teheranului de a amenința transportul comercial prin Strâmtoarea Hormuz și forțele americane din regiune.

Portavioanele au avut, de asemenea, un rol esențial în blocada navală, asigurând protecție aeriană și supraveghere, interceptând nave cu destinația Iran și oprind vasele care nu respectau restricțiile impuse.

La un moment dat, distrugătoarele cu rachete ghidate din grupurile de luptă au participat și la Proiectul Freedom, o operațiune defensivă destinată protejării navelor comerciale care tranzitau Strâmtoarea Hormuz.

Familiile militarilor cer încheierea conflictului

Sara Jacobs, membră a Comisiei pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților și reprezentantă a districtului în care se află baza navală San Diego, și-a exprimat îngrijorarea față de durata misiunii USS Abraham Lincoln și efectele acesteia asupra echipajului.

„Sunt profund îngrijorată de epuizarea și starea lor psihică, deoarece istoria ne arată că astfel de situații pot avea consecințe grave, inclusiv creșterea riscului de suicid. Președintele Trump trebuie să pună capăt războiului cu Iranul și să îi aducă acasă pe militarii noștri”, a declarat aceasta.

Tot mai mulți membri ai familiilor militarilor pun sub semnul întrebării necesitatea conflictului și costurile umane ale acestuia.

Bonnie York, al cărei fiu vitreg participă la prima sa misiune pe USS Abraham Lincoln, spune că oboseala acumulată ar putea avea consecințe dramatice.

„Nu vreau ca cineva să facă o greșeală care să ducă la un accident grav sau ca cineva să fie rănit ori ucis”, a spus ea.

Femeia este îngrijorată și de lipsa proviziilor de la bord.

„Poți să le ceri acestor oameni să muncească la limită, dar măcar asigură-te că au tot ce le trebuie. Ei nu își pot procura singuri lucrurile de care au nevoie. Sunt blocați acolo și li se spune pur și simplu: descurcați-vă”, a afirmat York.