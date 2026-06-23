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Consultările vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:

• Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

• Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

• Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

• Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

• Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

• Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

• Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

• Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

• Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

• Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

• Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.

S-a îndeplinit prima condiție pentru organizarea alegerilor anticipate

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul guvern nu a reușit să strângă nici măcar 200 de voturi pentru învestire, după ce George Simion a refuzat să intre în jocul propus de PSD și Adrian Veștea. 44 de voturi au lipsit pentru ca Executivul condus de Adrian Veștea și susținut puternic de PSD să se instaleze la Palatul Victoria. Înfrânt, omul în care președintele Nicușor Dan și-a pus speranța a părăsit sala înainte ca rezultatul să fie anunțat.

Cu Guvernul Veștea picat se îndeplinește prima condiție pentru organizarea alegerilor anticipate.

Dacă și următoarea nominalizare de prim-ministru nu primește votul de încredere al deputaților și senatorilor, atunci șeful statului poate dizolva Parlamentul și organiza alegeri anticipate.

Ar fi prima dată în istoria postdecembristă a României când am avea parte de un astfel de scrutin.

Guvernul Veștea este al treilea din istorie care pică la votul de învestire din Parlament, după cabinetul lui Lucian Croitoru, în 2009, și Dacian Cioloș, în 2021.