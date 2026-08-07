Federaţiile de fotbal din Mexic şi Argentina şi-au exprimat sprijinul pentru preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în contextul în care liderul mondial al fotbalului se confruntă cu reacţii negative acerbe din cauza unei propuneri, acum abandonate, de a vinde o parte din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale, scrie Reuters.

Federaţia Mexicană de Fotbal (FMF), co-gazdă a Cupei Mondiale recent încheiate, a rupt rândurile cu propria confederaţie regională, susţinându-l pe Infantino, după ce CONCACAF a cerut o ''evaluare completă'' a mandatului său de preşedinte.

Joi, Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) a susţinut în unanimitate conducerea lui Infantino, dar UEFA, organismul de conducere al fotbalului european, a declarat că îşi menţine angajamentul de a boicota Cupa Mondială şi alte competiţii FIFA.

Confederaţia din Asia a declarat că este ''solidarizată'' cu UEFA şi CONCACAF, care administrează fotbalul în America de Nord şi Centrală şi Caraibe.

Cu toate acestea, CONMEBOL din America de Sud a emis joi o declaraţie prin care respinge orice încercare de a-l înlătura pe Infantino care nu implică votul tuturor celor 211 membri.

FIFA și-a cerut scuze pentru inițiativa lui Infantino

Federaţia din Mexic a împărtăşit această luare de poziţie: ''FMF nu va recunoaşte şi nu va aproba niciun proces convocat în afara acestui cadru instituţional şi se alătură apelului făcut ... de preşedintele Infantino pentru a continua în mod colectiv dezvoltarea fotbalului în beneficiul celor 211 asociaţii membre. FMF susţine conducerea preşedintelui Infantino în continuarea promovării dezvoltării fotbalului prin consolidarea instituţională''.

În urma unei întâlniri de la Rabat din această săptămână, FIFA a declarat că şi-a cerut scuze membrilor săi pentru greşelile legate de propunerea de a vinde o parte din viitorul comercial al Cupei Mondiale.

De asemenea, s-a angajat să revizuiască procesele care au dus la controversă.

Consecinţele propunerii au umbrit candidatura lui Infantino pentru un al patrulea mandat la Congresul FIFA din Maroc din martie 2027, care părea o concluzie previzibilă în urmă cu două luni.

Sindicatul jucătorilor, despre Infantino: ”Abuz profund de putere prezidențială”

Pe de altă parte, Infantino se bucură încă de un sprijin considerabil, inclusiv din partea campioanei mondiale din 2022, Argentina.

Într-o scrisoare adresată lui Infantino, Federaţia argentiniană de fotbal (AFA) şi-a exprimat sprijinul pentru activitatea FIFA din ultimii 10 ani, afirmând că aceasta s-a ''centrat pe dezvoltarea fotbalului la nivel mondial şi pe consolidarea instituţională bazată pe un model de guvernanţă clar, stabil şi transparent''.

Deşi AFA a recunoscut că propunerea a generat mult mai multe incertitudini decât certitudini şi că s-au făcut erori, a afirmat că calea de urmat este continuarea ''lucrării'' sub conducerea FIFA înainte de Congresul de anul viitor.

Declaraţia anterioară a CONMEBOL şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ''acţiunile unilaterale repetate întreprinse fără a recurge la dialog'', subliniind importanţa reformelor instituţionale introduse de FIFA în urmă cu mai bine de un deceniu pentru a promova transparenţa.

Joi, sindicatul jucătorilor FIFPRO a declarat că propunerea lui Infantino nu a fost doar un eşec de guvernare, ci un ''abuz profund de putere prezidenţială''.

FIFA a declarat că toate acţiunile întreprinse în urma propunerii privind drepturile comerciale au fost conforme cu regulamentele sale şi a subliniat că greşelile au fost legate de proces şi comunicare, mai degrabă decât de încălcări ale regulilor de guvernare.