Planul lui Sorin Grindeanu, dacă va fi desemnat premier de Nicușor Dan: ”În niciun caz .. să avem cinci vicepremieri”

Stiri Politice
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, liniile roșii ale partidului, în negocierile pentru formarea unui nou guvern: fără vicepremieri multipli, fără miniștri impuși de președinte și fără susținere pentru un cabinet din care PSD nu face parte.

autor
Cristian Matei

„Ceea ce pare în acest moment că se degajă e că va exista un guvern minoritar, indiferent de componență. Va fi un guvern minoritar. E greu să vii în acest moment în Parlament, respectând tot ceea ce a spus, au spus partidele, fie PSD, fie PNL-USR, și să formeze o majoritate. Adică să... transparent să ai 233 de voturi. Deci este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui", a declarat Grindeanu.

În acest context, liderul PSD a ținut să precizeze că acordul politic la care ar putea participa și PSD ar putea acoperi numărul de voturi necesar pentru învestirea unui nou Guvern Grindeanu.

El are, însă, o condiție: „Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte", a subliniat Grindeanu, precizând că această poziție a fost comunicată inclusiv la întâlnirea de marți, 23 iunie, de la Palatul Cotroceni.

PSD nu acceptă miniștri impuși de președinte

Întrebat de jurnaliști dacă șeful statului ar putea ”impune” miniștri la portofolii-cheie precum Apărarea sau Internele, Grindeanu a respins categoric această ipoteză.

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„Nu s-a pus cred vreodată problema, nu doar de când e președinte Nicușor Dan, cred că nici la președinții dinaintea domniei sale vreo atitudine de tipul impus. Nu cred că a fost cazul nici în fostul guvern, condus de Ilie Bolojan, să fie impuși miniștrii de externe sau ai apărării. Și nu va fi cazul nici acum", a afirmat liderul PSD.

Structura guvernului: maximum un vicepremier, număr redus de secretari de stat

Grindeanu a vorbit și despre cum ar trebui să arate, din punctul său de vedere, structura unui eventual guvern în care PSD ar fi implicat. El promite că va fi ... ”austeritate instituțională”.

„Ideea de la care plec este, așa cum v-am spus, în niciun caz să avem cinci vicepremieri. Poate, poate... maxim unu. Poate", a spus Grindeanu.

Liderul PSD a dat ca exemplu propria experiență la conducerea Ministerului Transporturilor, pentru a argumenta că un guvern eficient nu are nevoie de un aparat birocratic supradimensionat.

„Dacă vă dau un ordin de mărime, în coordonarea Ministerului Transporturilor, dincolo de aparatul propriu, sunt peste 50 de autorități subordonate Ministerului Transporturilor. Și aveam patru, la un moment dat cinci secretari de stat. Vă spun că se putea lucra extraordinar de bine cu doi, maxim trei", a explicat Grindeanu.

Legea salarizării și PNRR, pe lista urgențelor

Grindeanu a vorbit și despre agenda economică imediată pe care - în opinia sa - orice guvern va trebui să o asume, indiferent de culoarea politică. Două teme au fost menționate explicit: legea salarizării și îndeplinirea țintelor din PNRR.

În privința legii salarizării, liderul PSD a respins motivele celor care sugerează amânarea sau abandonarea acesteia pe motiv de costuri.

„Haideți să fim corecți, pentru că vorbim de 700 de milioane de euro care sunt calculați în acest buget pe anul acesta, la venituri. Adică nu e valabil acel calcul pe care văd că l-au făcut unii care spuneau, domnule, haideți să nu facem legea salarizării, fiindcă, ok, putem pierde 700 de milioane, dar pe de altă parte, costul minim este de 8 miliarde și de la 8 miliarde în sus cresc. Alea sunt costuri viitoare. Pe bugetul de acest an din acest an sunt prinși la venituri, aceste sunt prinse aceste 700 de milioane. Deci trebuie să încercăm să facem aceste lucruri", a spus Grindeanu.

Referitor la PNRR, liderul PSD a precizat că acordul politic trebuie să includă în mod obligatoriu angajamentele asumate față de partenerii europeni: „În PNRR, așa cum bine știți, există ținte. Sigur că trebuie în continuare să încercăm, dacă PSD va asigura guvernarea și va avea guvernarea, să atingem cât mai multe din aceste ținte. Am enumerat mai devreme că PNRR-ul, SAFE, OCDE, de asemenea, angajamentele financiare, sunt lucruri pe care în mod evident trebuie să le regăsim în acest acord."

„Orice guvern ar veni, în două luni trebuie să facă ce s-a amânat în 5 ani"

De asemenea, liderul PSD a subliniat că, pentru a accesa fondurile europene disponibile prin PNRR, orice guvern va trebui să recupereze în câteva luni întârzierile acumulate de toate administrațiile anterioare.

„Orice guvern ar veni, în două luni trebuie să facă lucruri pe care toate guvernele de până acuma le-au făcut în aproape 5 ani. Dacă vrem să tragem foarte mulți din banii care sunt prinși în PNRR", a avertizat Grindeanu.

„Încrederea o dovedești prin ceea ce faci"

Întrebat despre nivelul de încredere pe care românii i l-ar acorda ca prim-ministru, Grindeanu a invocat parcursul său la Ministerul Transporturilor.

Reporter: Câtă încredere credeți că au românii dumneavoastră ca prim-ministru? 

„La fel de multă cum au și înalții sau la fel de puțină — rămâne să dovedești prin acțiunile pe care le faci în funcțiile pe care le ocupi, dacă meriți mai multă încredere sau mai puțină", a răspuns Grindeanu.

„Când am mers la Ministerul Transporturilor, românii n-aveau niciun fel de perspectivă legată de autostrăzile din România. Și vă rog să vă gândiți, în urmă cu 4-5 ani unde eram. Asta n-a însemnat altceva decât foarte multă muncă, nu doar a mea, ci și a echipei cu care am lucrat la Ministerul Transportului, și acum nu am ajuns unde am dori. Dar totuși, din punct de vedere al infrastructurii rutiere, există sau se vede luminița de la capătul tunelului", a spus Grindeanu.

„Încrederea mai mare sau mai mică sau neîncrederea, pentru că poți s-o discuți și în acest mod, o dovedești prin ceea ce faci acolo unde te duci.", a mai spus el.

Sorin Grindeanu, despre miniştri: Pe Luca Niculescu evident că mi l-aş dori

Sorin Grindeanu a spus despre Luca Niculescu, care este în prezent secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, şi Coordonator Naţional pentru procesul de aderare la OCDE, că "şi l-ar dori" în guvern.

"Evident că pe Luca mi l-aş dori. Nu am vorbit cu el, n-am primit eu nominalizarea. Adică, haideţi să nu facem paşi înainte de a se întâmpla lucrurile, dar Luca Niculescu este un om care a făcut extraordinar de bună treabă şi ca ambasador la Paris şi, de asemenea, e cel care e responsabil în acest moment de închiderea dosarului aderării României la OCDE", a mai spus Grindeanu.

El l-a lăudat și pe Alexandru Nazare, despre care afirmă că "în acest an a fost un ministru bun al Finanţelor, un ministru care a ţinut bine sub control lucrurile".

"Da, eu îl apreciez, dar în acest moment, facem paşi înainte, sau speculăm despre ceva ce e, să spunem, o etapă viitoare. Alex Nazare, dincolo de relaţia personală care mă leagă cu el, în acest moment, e un ministru al Finanţelor care a făcut treabă. O să vedem", a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai ocupat funcția de premier al României, până când a fost demis de propriul partid

În decembrie 201, fostul președinte al României, Klaus Iohannis, l-a desemnat premier pe Sorin Grindeanu.

În 2017, Sorin Grindeanu a ocupat funcția de premier al României, timp de câteva luni, până când a fost demis de propriul partid, PSD, care la acea vreme era condus de Liviu Dragnea, pe motiv că nu îndeplinise la virgulă programul de guvernare. 

În acele zile, Liviu Dragnea şi apropiaţii săi l-au acuzat pe Grindeanu că ar fi omul serviciilor şi că s-a apropiat prea mult de președintele Klaus Iohannis.

La începutul mandatului său de prim-ministru, Grindeanu s-a confruntat cu proteste în toată țara după ce guvernul său a propus un proiect de ordonanță privind grațierea anumitor infracțiuni comise și modificarea Codului penal al României pentru a dezincrimina abuzul de putere.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: sorin grindeanu, PSD, premier,

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