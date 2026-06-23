Soluția găsită de Nicușor Dan după consultări: „Varianta care pare să se contureze, un guvern politic minoritar”

Stiri Politice
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Nicusor dan id284643 inquam photos octav ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Nicușor Dan a transmis după consultările de la Cotroceni că se conturează varianta unui guvern politic minoritar. Președintele le cere partidelor parlamentare să negocieze rapid un acord de susținere pentru viitorul Executiv.

autor
Adrian Popovici

La câteva ore după încheierea consultărilor desfășurate marți la Palatul Cotroceni, șeful statului a anunțat că soluția care se conturează în acest moment este formarea unui guvern politic minoritar, susținut printr-un acord parlamentar negociat și agreat în prealabil de partidele dispuse să sprijine noul cabinet.

„Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a transmis președintele.

Nicușor Dan le-a transmis partidelor parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea acestui acord, urmând ca, după finalizarea negocierilor, să formuleze propuneri privind componența viitorului guvern și numele premierului.

În aceste condiții, decizia lui Nicușor Dan de a desemna un al doilea premier, după eșecul din Parlament al lui Adrian Veștea, este condiționată de stabilirea unei formule de susținere parlamentară care să ofere noului Executiv șanse reale de învestire și funcționare.

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Președintele a subliniat că negocierile trebuie să se desfășoare într-un ritm accelerat, invocând urgența instalării unui guvern funcțional și stabil, în contextul crizei politice generate de respingerea Cabinetului Veștea în Parlament.

Mesajul complet al președintelui Nicușor Dan:

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră.”

Primele concluzii după consultările de la Cotroceni

Potrivit unor surse politice participante la consultările de luni de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan le-a întrebat pe formațiunile din fosta coaliție dacă ar fi dispuse să susțină prin vot un guvern minoritar. În ambele scenarii analizate, șeful statului mizează pe sprijinul parlamentar al partidelor pro-occidentale.

În condițiile în care un executiv de centru-dreapta nu beneficiază de susținerea PSD, surse politice susțin că cea mai probabilă variantă luată în calcul este desemnarea unui premier social-democrat. În acest context, în interiorul PSD este vehiculat numele lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

Surse politice afirmă însă că, indiferent de formula de guvern minoritar asupra căreia se va ajunge, liderii partidelor care ar urma să asigure susținerea parlamentară cer încheierea unui acord politic. Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și reprezentanții minorităților naționale insistă ca formațiunile implicate să semneze un document valabil pentru următoarele șase luni, care să stabilească prioritățile guvernării și angajamentele asumate în schimbul votului din Parlament.

Negocierile pentru acest acord ar putea dura cel puțin una-două zile, motiv pentru care, potrivit unor surse de la Cotroceni, desemnarea noului premier are șanse reduse să fie făcută înainte de vineri. Programul președintelui include o deplasare externă începând de joi și până duminică, însă surse politice nu exclud ca Nicușor Dan să își scurteze vizita și să revină în țară încă de vineri, ceea ce ar putea deschide calea pentru un vot de învestitură la începutul săptămânii viitoare.

Dumitru Coarnă, după consultările cu Nicușor Dan: „Se pare că va fi un guvern monocolor PSD”

Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a declarat după consultările cu Nicușor Dan că „se pare că va fi un guvern monocolor PSD”, adăugând că o astfel de nominalizare ar fi o respectare a „spiritului” articolului 103 din Constituţie, iar desemnarea ar fi făcută de către partidul cu cei mai mulţi parlamentari. 

„Au fost două încercări eșuate ale domnului președinte și i-am explicat că a început cu sfârșitul și am ajuns acolo exact unde am spus eu. (...) De această dată am înțeles că o să fie o desemnare din această zonă ...e vorba de PSD. Am înțeles eu că o să fie desemnat un premier și că să vedem susținerea în Parlamentul României se pare că va fi un guvern monocolor. După toate discuțiile pe care le-am, le-am purtat și întrebările pe care le-am pus domnului președinte, se pare că o să fie un un guvern monocolor PSD și o să vedem susținerea”, a declarat Dumitru Coarnă.

Cine ar fi favorit pentru funcția de premier după respingerea Guvernului Veștea. Scenariul discutat la Cotroceni

Etichete: nicusor dan, premier, consultari cotroceni,

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