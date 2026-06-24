USR a transmis încă de marți că respinge în mod categoric susţinerea unui Guvern PSD.

Pe de altă parte, PNL a propus semnarea unui ”pact pentru România”, care să cuprindă angajamentul partidelor de a nu depune moţiuni de cenzură până la sfârşitul anului pe "subiectele care sunt cuprinse în pact". De asemenea, Ilie Bolojan a spus că PNL este deschis să voteze un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

UDMR, în schimb, s-a declarat dispus să susțină mai multe variante de Guverne minoritare.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi, după ce a avut consultări cu partidele şi grupurile parlamentare, că se conturează varianta unui Guvern minoritar.

"Varianta care pare să se contureze este aceea a unui Guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit, aşadar, partidele parlamentare să demareze discuţiile pentru semnarea acestui acord parlamentar şi, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de Guvern minoritar, susţinut în concordanţă cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgenţa instalării unui Guvern funcţional şi stabil este majoră", a scris Nicuşor Dan, marţi seara, pe Facebook.