Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la o discuție cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu chiar când avea loc o ședință a coaliției de guvernare.

Potrivit unor surse guvernamentale, șeful statului a stat la aceste discuții aproximativ o jumătate de oră.

Liderii partidelor din coaliție discută la sediul Guvernului despre protestul magistraților și despre posibile modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale

Este prima ședință la care participă și liderii PSD, după ce liderii social-democrați au boicotat aceste întâlniri cu partenerii de guvernare din PNL, USR și UDMR.

În ședința coaliției de luni seară s-ar fi făcut o serie de modificări la Pachetul II de măsuri fiscale, au explicat surse politice pentru Știrile Pro TV. Astfel, în ceea ce privește capitalul social al firmelor, acesta ar urma să fie calculat în funcție de cifra de afaceri estimată, după care ar uma să fie majorat retroactiv, astfel:

-500 de lei pentru o cifră de afaceri de max. 400.000 de lei;

-5.000 de lei pentru o cifră de afaceri max. 7 milioane de lei;

-90.000 de lei pentru o cifră de afaceri de peste 7 milioane de lei;

Pe de altă parte, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că în pachetul doi privind reducerea deficitului bugetar mai sunt două capitole care necesită discuții, cele referitoare la administrație și măsuri fiscale.

Discuții intense între partenerii de guvernare

Și luni seară au fost discuții intense între partenerii de guvernare, care au decis că șefii secțiilor din spitale vor da concurs, că valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă, iar contribuția la sănătate pentru cei care obțin bani din activități independente va fi redusă.

În ședința de luni seară, pe langă reforma pensiilor speciale, s-a discutat și despre reforma companiilor de stat, care prevede, printre altele, reducerea membrilor din Consiliile de Administrație la trei și scăderea indemnizațiilor pe care le primesc. Vor mai fi 5 membri doar în cazuri speciale.

Au fost agreate și modificările din Sănătate: șefii de secție din spitale vor fi aleși prin concurs.

Alexandru Rogobete, Ministerul Sănătății: „Consider necesar ca aceste poziții să fie ocupate de cadrele universitare, însă, în urma unui concurs transparent, bazat pe criterii de evaluare și de performanță, discutăm despre introducerea unor criterii de peformanta și evaluare anuale pentru aceasta poziție.”

PSD, PNL, USR și UDMR au dat undă verde și pentru taxa de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată de sub 150 euro venite din afara UE, majoritatea din China.

Deși ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase creșterea capitalului social minim pentru cei care vor să-și deschidă un SRL de la 1 leu, la 8.000 de lei, măsura s-a schimbat. Astfel, se introduc 3 praguri pentru capitalul social: 500 de lei, 5.000 de lei și 90.000 de lei

Iar plafonul maxim pentru plata CASS de către cei care obțin venituri din activități independente a fost și el modificat.

Dacă, inițial, propunerea era de 90 de salarii minime brute pe an, în final a scăzut la 72, dar tot mai mare față de plafonul din prezent.

Sunt însă, semne de întrebare legate de tăierea investițiilor, mai ales din programul Anghel Saligny, dar și asupra pachetului fiscal. Pentru aceste măsuri, liderii coaliției s-au întâlnit din nou.

Social-democrații vor veni cu răspunsul primarilor privind reforma din administrația publică. Numărul de angajați din primării și consilii județene va fi calculat în funcție de locuitori, pe baza datelor Institutului Național de Statistică. Aici, conform unor surse, doar UDMR s-ar opune, pentru că și-ar dori să fie folosite datele de la Recensământul din 2021.

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD: ”Varianta legată de recensământ înseamnă un număr al populației României care a fost făcută în mijlocul pandemiei, știim cu toții cum a fost făcut. S-a făcut cumva pe repede înainte, în timp ce populația care se comunica la începutul fiecărui an de către Institutul Național de Statistică este actualizată și ia în calcul și migrația populației.”

USR insistă pentru reforma din companiile de stat. Institutul Levantului, de pildă, Academia de Științe Medicale sau Institutul pentru Drepturile Omului, ar putea fi desființate.

Radu Miruță, ministrul Economiei: ”Ce s-a agreat la coaliție este ca miniștrii să-și facă bucata asta internă cât pot, dacă există posibilitatea de a mapa spre comasare entități din ministere diferite să discute miniștri între ei și abia ulterior să se ajungă la o decizie în coaliție, dacă nu există consens.”

Dacă se va ajunge la un acord, joi sau vineri, proiectul de lege cu noul set de măsuri fiscale va fi trimis la Parlament. Guvernul Bolojan ar urma să își asume răspunderea pentru el săptămâna viitoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













