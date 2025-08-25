Grindeanu vrea ca PSD să revină la ședințele coaliției, după ce s-a întâlnit cu Bolojan: ”Avem de reglat câteva lucruri”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că va propune în ședința Partidului Social Democrat care a început la ora 11.00 revenirea social-democraților în ședințele coaliției de guvernare, unde, a precizat el, ”avem de reglat câteva lucruri”.

Știrea este în curs de actualizare!

Liderii PSD s-au supărat pe colegii USR din coaliția de guvernare după ce aceștia au refuzat să participe la funeraliile lui Ion Iliescu, astfel că au decis să nu mai participe la ședințele coaliției.

De asemenea, în urmă cu câteva zile, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL), a anunțat măsurile de reformă fiscală din așa numitul Pachet 2. Acest pachet conține noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

Acum, Grindeanu a anunțat că s-a văzut cu premierul Ilie Bolojan inclusiv duminică seara (24 august), pentru a discuta despre aceste măsuri fiscale.

”Vom reveni. Așa cum am hotărât în urmă cu 2 săptămâni că nu vom mai participa, printr-un vot dat în biroul politic național, în același mod vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este de a reveni la discuții, de a avea întâlniri, nu una, ci mai multe săptămâna aceasta. Nu contest că au fost în ultimele 2 săptămâni, au fost întâlniri de lucru pe diverse grupuri de lucru. Eu inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul discutând pe parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest Pachet Doi, dar în săptămâna aceasta eu cred că e nevoie, dacă se dorește a fi promovat acest Pachet Doi, nu de o singură întâlnire astăzi și de mai multe. O să vedem ce va decide...”, a anunțat Grindeanu într-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Parlamentului.

PSD vrea lămuriri de la PNL și USR ”pe zona de măsuri fiscale și pe administrație”

Reporter: Pe ce anume este blocajul?

Sorin Grindeanu: ”Am anunțat și în urmă cu o săptămână, suntem, în mare, de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor, tot ceea ce conține acest .. Suntem de acord cu zona de ... cea mai nouă formă a legii insolvenței, suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru la sănătate, de domnul Rogobete pe zona de sănătate. Avem în acest moment două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie a fi clarificate și discutate în această săptămână. Pe zona de măsuri fiscale, pachetul doi, și pe zona de administrație. Sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână înainte de a fi promovat acest pachet doi.”

Iar Grindeanu a dat și exemple, luni dimineață. PSD vrea ”lămuriri” pe taxarea capitalului sau pe chestiunile care sunt legate de multinaționale.

”Inclusiv aceste lucruri, lucrurile care țin de taxarea capitalului, lucrurile care țin de multinaționale, acele propuneri pe care noi le-am spus. Și de aceea, ele trebuie să să găsească un numitor comun, ceea ce propunem noi cu ceea ce se vine în acest moment dinspre Ministerul Finanțelor sau dinspre ministerul Dezvoltării. De aceea, eu cred că e necesar să avem mai multe întâlniri în această săptămână înainte de a promova acest pachet doi. De ce? Pentru că vă dau un exemplu, astăzi, când vorbim, nu avem o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării, spre exemplu pe pachetul care cuprinde administrația. Atunci aș vrea să văd forma inițială pe care o propune ministerul. Eu cred că se va veni azi cu ea. Să o discutăm în interiorul fiecărui partid, în speță, eu o să discut la PSD. Să venim cu acele propuneri, parte dintre ele înaintate inclusiv săptămâna trecută de primarii și de președinții de Consiliul Județean PSD care s-au întâlnit cu premierul și cu ceilalți miniștri lunea trecută, și să ajungem la acel numitor comun înainte de a fi promovat acest Pachet Doi.”, a mai spus președintele interimar al PSD.

”Astăzi voi propune în cadrul PSD să revenim la discuții, dar ăsta este un prim pas. Pasul doi și cel mai important este să vedem forma finală pe care o propun cele două ministere de care aminteam, unde în continuare avem de reglat câteva lucruri: finanțe și administrație. Și mâine, poate și poimâine, o altă coaliție care să definitiveze forma pachetului.”, a spus Grindeanu, astăzi.

În continuare, liderul PSD afirmă că partidul pe care îl conduce dorește ”eliminarea privilegiilor”.

Reporter: Neparticipare a PSD la aceste ședințe a blocat, de fapt, sau a amânat asumarea acestui pachet, pentru că spuneați că vreți urgentarea adoptării. În același timp nu participați și nu putea fi discutat pachetul.

Sorin Grindeanu: ”Am spus, și mâine, dacă e, și am spus asta în urmă cu 2 săptămâni, și mâine dacă se asumă chestiunile pe eliminare a privilegiilor! Doar că acest pachet nu se dorește a fi doar pe eliminarea privilegiilor. Nu avem nicio divergență nici astăzi. De ce nu au fost promovate? Eu trebuie să promovez? PSD-ul sau Guvernul trebuie să promoveze? Dacă erau promovate doar măsurile de eliminare a privilegiilor nu mai avem nevoie de nicio coaliție până la sfârșitul anului.”

Grindeanu: ”Mă interesează foarte mult să vedem finanțarea investițiilor”

De asemenea, PSD urmărește cu atenție măsurile fiscale din Pachetul 2 care vizează investițiile prin programul Anghel Saligny.

”Astăzi mă aștept să vină ministrul Nazare la coaliție și să ne prezinte o formă - dacă PSD-ul va hotărî ca da și votul va fi să revenim - mă aștept să fie domnul ministru Nazare prezent astăzi la coaliție, să prezinte în primul rând măsurile fiscale care vor a fi parte din pachetul doi, și pe care să discutăm în mare și despre rectificare, unde, sigur, mă interesează foarte mult să vedem finanțarea investițiilor și dacă ne referim la obiective mari de investiții sau la cele mici.”, a mai spus Grindeanu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













