Grindeanu: Propunerile pe administraţie şi măsurile fiscale necesită discuţii în plus. PSD va veni cu un set de reforme

Stiri Politice
18-08-2025 | 16:03
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

În pachetul doi privind reducerea deficitului bugetar mai sunt două capitole care necesită discuții, cele referitoare la administrație și măsuri fiscale, a transmis președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

autor
Lorena Mihăilă

El a precizat că a avut mai multe întâlniri în ultima săptămână cu premierul Ilie Bolojan pentru a încerca găsirea de soluţii.

„Am spus aşa - nu avem niciun fel de problemă pe reglementările care duc la eliminarea privilegiilor. (...) Suntem înaintaţi în interiorul PSD şi putem spune că e aprobat şi ce se află în dezbatere publică acum pe partea de sănătate. Sunt în dezbatere publică în schimb două propuneri - pe administraţie şi pe măsuri fiscale - care necesită în această săptămână discuţii în plus. Ce am adoptat noi astăzi? Da, ok, în continuare, pe tot ceea ce ţine de pachetul de eliminare a privilegiilor, fără niciun fel de ezitare. Da, mergem la toate grupurile de lucru, că sunt pe administraţie, că sunt pe fiscal, cum e astăzi pe PNRR şi ne aducem contribuţia, evident, contribuţie constructivă. Suntem conştienţi că trebuie dată această ordonanţă pe PNRR şi, în momentul în care avem imaginea de ansamblu, da, putem să venim cu o chestiune la care noi ţinem foarte mult şi care s-a prezentat azi în linii mari în BPN şi anume propuneri pentru relansare economică", a afirmat Grindeanu, la sediul central al PSD după şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului.

Potrivit liderului interimar al PSD, ”în acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative, dăm un semnal prost, care poate fi interpretat greşit”.

Ilie Bolojan
Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice

„Eu sunt de acord cu măsurile pe care prim ministrul le-a propus în pachetul 1. Suntem de acord cu majoritatea propunerilor care fac parte din pachetul 2, cu amendamentele pe care le-am amintit mai devreme, dar mai trebuie să facem ceva în plus. Acest pachet de relansare economică, asta e o chestiune pe care o să o propunem”, a menţionat Grindeanu.

Radu Oprea, împreună cu alţi membri PSD a făcut un prim draft cu privire la relansarea economică, iar acesta va fi prezentat premierului, a mai transmis liderul interimar al partidului.

Despre ședințele coaliției

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit și despre blocajul din interiorul coaliţiei și a menționat că trebuie să înveţe să lucreze într-o coaliţie de patru partide, plus un grup al minorităţilor şi să înţeleagă că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate. 

Întrebat dacă se va întoarce în şedinţele coaliţiei, Grindeanu a spus: „Am spus că noi în acest moment facem următorul lucru - pe fiecare palier în parte mergem şi încercăm să depăşim această situaţie. (...) Trebuie să învăţăm să lucrăm într-o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor, să începem să înţelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate. Pot să vă dau un exemplu şi mă bucur că, la sfârşitul săptămânii trecute, s-a reuşit să se revină pe o decizie care ar fi pus într-o situaţie dificilă coaliţia şi anume să se aprobe joi această ordonanţă de urgenţă de care vorbeam, cea cu reglementarea pe PNRR, fără a fi discutată, fără a fi avizată şi, aşa, într-o formă rapidă".

Ce s-a discutat în ședința PSD

Liderii social-democrații au discutat poziția PSD în ceea ce privește ordonanța de urgență care suspendă, în anumite condiții, proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny.  

Cei din PSD își doresc ca proiectele care au un grad de execuție de sub 30% să treacă printr-un proces de selecție, nu să fie doar la pixul ministrului investițiilor și fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, care să decidă de unul singur dacă oprește sau nu finanțările.

În schimb, sunt de acord ca proiectele care nu au contracte semnate să nu mai beneficieze de finanțare. Am văzut și o poziție destul de tăioasă a liderului PSD Arad, Mihai Fifor, care l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, susținând că “transmite panică în loc de încredere şi calm şi nu spune nimic despre evazionişti” și despre „hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget”.

Sursa: Agerpres

