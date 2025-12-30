Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan

30-12-2025 | 14:09
Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.

Laura Culiță

Corespondent Știrile ProTV: Marți are loc ultima ședință de Guvern din acest an. Știm că Executivul discută despre amânarea cu încă șase luni a prevederii potrivit căreia românii care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire trebuie să-și instaleze și repartitoare de căldură, altfel riscă amenzi de până la 1.000 lei. Iată că această regulă se va aplica abia de la 01/01/2027 dacă asta va decide Guvernul în ședință.

Și tot marți, Executivul va discuta și menținerea la valoarea actuală de 456 lei a ajutorului anual acordat veteranilor și văduvelor de război. În ultima perioadă, Guvernul a decis o serie de măsuri prin care să aducă noi bani la buget, dar și să facă economii la cheltuielile statului. Și aici mă refer, în principiu, la creșterea de taxe și impozite locale de la 01/01/2026 știm că taxele pe locuințe și pe mașini vor crește de anul viitor.

Totodată, este introdusă tot de la 1 ianuarie și o taxă de 25 lei pentru toate acele colete cu o valoare de sub 150 euro care sunt aduse din afara Uniunii Europene. Și tot dacă ne uităm la măsurile care au fost adoptate recent de Guvern, vedem și că în urmă cu o săptămână Executivul a decis creșterea impozitului de la 10% la 16% pentru acele câștiguri din dividende, câștiguri de la bursă, dar și din criptomonede. De cealaltă parte, a decis reducerea subvențiilor acordate partidelor politice, dar și reducerea unei taxe aplicate pe cifra de afaceri a marilor companii. Asta în timp ce a introdus o cotă unică de 1% pe venitul micilor afaceri.

Și vă mai aduc aminte tot de anul viitor însă de la 1 iulie va crește și salariul minim pe economie. Vedem acolo creștere de 125 lei a valorii nete a acestui salariu, până la 2.700 lei net. Rămâne de văzut care vor fi deciziile luate marți.

Sursa: Pro TV

