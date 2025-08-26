Răsturnare de situație. Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri, scoasă pe furiș

26-08-2025 | 14:45
Sedinta a Guvernului Bolojan
Guvernul României

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, au precizat surse politice.

Sabrina Saghin

O nouă şedinţă a coaliţiei urmează să aibă loc marţi, de la 17.00, la Palatul Victoria, pentru discuţii privind reforma administraţiei locale.

Liderii coaliţiei au renunţat la măsura interzicerii cumulului pensie-salariu, la stat, în condiţiile în care această prevedere ar fi afectat domenii deja afectate de măsurile fiscale, educaţia şi sănătatea, potrivit sursei citate.

În plus, există o decizie a Curţii Constituţionale, din noiembrie 2023, prin care a fost declarată neconstituţională legea care interzicea bugetarilor să mai cumuleze salariul cu pensia.

O nouă şedinţă a coaliţiei urmează să aibă loc marţi, de la ora 17.00, pentru finalizarea măsurilor din Pachetul doi, pe agendă aflându-se reforma afministraţiei locale, un subiect unde PSD are amendamente.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu afirma înainte de şedinţa coaliţie că există deja o înţelegere pe propunerile care ţin de sănătate, SGG şi Ministerul Justiţiei, unde miniştri sunt PSD, însă mai sunt de discutat măsurile fiscale şi cele care privesc administraţia.

Grindeanu spunea că un minister al Dezvoltării nu poate să nu ţină cont de propunerile care vin de la Asociaţia Municipilor, UNCJR, de la toate primăriile din ţară.

Sursa: News.ro

