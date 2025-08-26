Prima ședință a coaliției cu PSD la masă, după aproape o lună. S-au discutat modificări la al doilea pachet de măsuri

Stiri Politice
26-08-2025 | 08:12
La aproape o lună de când a blocat al doilea pachet de măsuri fiscale, PSD îngroapă securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Chiar și așa, președintele interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu, spune că se va întâlni cu reprezentanții PNL, USR și UDMR doar pentru a vorbi despre acest subiect.

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea dinamita din nou coaliția.

Sorin Grindeanu și-a chemat colegii de partid la sediul din Kiseleff ca să-i convingă să se întoarcă la ședințele coaliției de guvernare.

La aproape o lună de la ultima întâlnire dintre șefii partidelor de la cârma țării, social-democrații au revenit la sentimente mai bune, însă tot pun condiții.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la ședințele coaliției, pentru a discuta exclusiv despre restanțele pe care le avem în acest moment în pachetul doi – restanțe care se referă la măsuri fiscale și restanțele de pe administrație.”

Nemulțumirile social-democraților

Ministrul Finanțelor a fost chemat în coaliție să prezinte impactul măsurilor fiscale asupra bugetului, dar și prima variantă a rectificării bugetare.

Mai mulți primari social-democrați cer ca procentul de disponibilizări din primării și consilii județene, de 20%, să nu se aplice și celor care și-au redus deja personalul.

Sunt obiecții și asupra taxării multinaționalelor, dar și în ceea ce privește proiectele prin PNRR și programul Anghel Saligny, care urmează să fie sistate.

În varianta ideală, pachetul doi de măsuri fiscale ar putea fi asumat de Guvern în Parlament vineri.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Dialog între președinții partidelor a existat și va exista, în așa fel încât să armonizăm toate pozițiile pentru a avea pachetul doi în cel mai scurt timp.”

Modificări ar putea apărea și la comasarea și desființarea unor instituții publice sau la numirile în fruntea companiilor de stat.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Sunt instituții mamut cu sute de angajați care au un raport de activitate pe site-ul instituției de câteva zeci de pagini anual. Asta poate să facă și ChatGPT, și asta poate să facă și un singur angajat.”

Noi tensiuni în coaliție pe tema alegerilor din Capitală

Odată stins un scandal, mocnește altul.

CURS a prezentat un sondaj în care primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, ar câștiga lupta pentru Primăria Capitalei cu Cătălin Drulă, candidatul USR.

Și INSCOP îl dă câștigător tot pe Băluță, dar într-o luptă cu primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Reporter: „Vă doriți să fiți candidatul PSD la primărie?”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4:„Îmi doresc să termin planșeul, îmi doresc să termin magistrala 4 de metrou.”

Pentru a se asigura că lucrurile rămân așa, iar candidatul PSD este favorit, Sorin Grindeanu spune clar că nu trebuie să existe un candidat comun PNL–USR la Primăria Capitalei.

Reporter: „S-ar rupe coaliția în acest caz?

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Sunt șanse foarte mari. Există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea, de aceea trebuie să privim cu înțelepciune.”

Data alegerilor va fi stabilită de coaliția de guvernare.

Cum a decurs prima ședință a coaliției cu PSD, după aproape o lună

A fost o primă discuție a liderilor din coaliție după aproape o lună, în care subiectul principal a fost al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar și reforma statului.

Fiecare partid a venit cu propuneri de amendamente, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședință impactul bugetar al soluțiilor fiscale.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a afirmat că ședința coaliției de luni seară s-a desfășurat într-o atmosferă colegială și respectuoasă, spre deosebire de perioada mandatului lui Marcel Ciolacu, când, spune el, „se hăhăia” mai mult.

”Se ascultă unii pe alţii, se aduc argumente, sunt discuţii tehnice, nu sunt ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo. Aici vorbim de discuţii foarte aplicate, nu se stă foarte mult pe un subiect. Se discută argumentat. Apreciez că încă nu au ieşit ştiri pe surse din şedinţă. Aici era problema cu colegii de la PSD, că înainte să se termine coaliţia ieşeau ştiri pe surse, ei picau bine şi ceilalţi picau prost”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Iar marți ar urma să aibă loc o altă întâlnire, în care oficialii ar putea face pași înspre forma finală a pachetului așteptat să fie adoptat și asumat de Guvern în Parlament în zilele care urmează.

