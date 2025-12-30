Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior

30-12-2025 | 13:58
Posibilul acord dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța luni ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame.

Ministrul rus de Externe a acuzat forțele ucrainene că au lansat un atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din Novgorod. Volodimir Zelenski a negat categoric atacul, însă președintele american s-a declarat... înfuriat.

Vladimir Putin l-a informat pe Donald Trump că intenționează să își reevalueze poziția și angajamentele față de anumite acorduri încheiate în etapele anterioare ale negocierilor, a anunțat Kremlinul. Totul după ce Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace cu drone una dintre reședințele lui Putin.

Reporter: „Domnule președinte, sunteți îngrijorat că presupusa lovitură asupra reședinței lui Putin ar putea compromite discuțiile de pace?”

Donald Trump: „Da! Nu-mi place ce aud. Nu e de bine”.

Reporter: „V-a spus Putin?”

Donald Trump: „Ştiţi cine mi-a spus despre asta? Preşedintele Putin, de dimineaţă. Mi-a spus că a fost atacat. Nu e bine. Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una e să atace pentru că sunt atacaţi. Alta e să-i atace casa. Acum nu este momentul potrivit să faci nici una, nici alta. Și am aflat asta de la președintele Putin azi și am fost foarte furios din această cauză”.

Casa Albă nu comentează acuzațiile lui Vladimir Putin

Casa Albă a refuzat să spună, însă, dacă Trump a primit vreo informație de la serviciile secrete care să confirme acuzațiile rușilor, înainte să vorbească în public. Cert e că Moscova a profitat din plin de incident.

Yuri Ushakov, consilierul lui Vladimir Putin: „Președintele Statelor Unite a fost șocat de aceste informații, literalmente revoltat, și a declarat că nu și-ar fi putut imagina asemenea acțiuni nebunești. S-a spus că acest lucru va afecta cu siguranță abordarea Statelor Unite în contextul colaborării cu Zelenski, căruia, după cum a afirmat Trump, mulțumită lui Dumnezeu că administrația americană nu i-a furnizat rachete Tomahawk”.

Așa-zisul atac asupra reședinței lui Putin de la Valdai ridică, însă, mai multe semne de întrebare.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „Ucrainenii înșiși neagă că s-ar fi întâmplat așa ceva și spun că nu au atacat această reședință. De fapt, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ieșit public și i-a acuzat pe ruși că încearcă să găsească un pretext pentru a ataca în continuare Ucraina”.

De altfel, chiar ministerul rus al Apărării a anunțat că deasupra Novgorod-ului au ajuns doar 18 drone ucrainene, mult mai puține decât cele 91 anunțate de ministrul de externe Lavrov. Iar localnicii au declarat că nu au auzit nicio explozie în ultimele zile. Reședința lui Putin de la Valdai este unul dintre cele mai protejate locuri din Rusia.

Potrivit unor surse occidentale, nu mai puțin de 12 sisteme antiaeriene Pantsir apără spațiul aerian, iar sistemele GPS sunt bruiate în zonă, ceea ce înseamnă că ar fi aproape imposibil ca o dronă să ajungă în apropiere.

Volodimir Zelenski: Retragerea trupelor din Donbas, „cea mai proastă soluție”

Într-un interviu pentru postul american Fox News, Volodimir Zelenski a declarat că nu are încredere în Putin. Președintele ucrainean a mai adăugat că ucrainenii nu vor fi de acord să facă vreo concesie teritorială Rusiei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Toate părțile implicate trebuie să înțeleagă că cea mai proastă soluție este ca (n.r. trupele) să părăsească regiunea Donbas. Acest lucru va reprezenta un risc major pentru Ucraina, de neacceptat pentru ucraineni, dar ei o vor face, la nivel personal, iar referendumul nu va avea un rezultat pozitiv.”

Laurie Bristow, fost ambasador al Marii Britanii în Rusia: „Nici teritoriile cedate de Ucraina, nici stimulente economice pentru Putin nu vor aduce pace durabilă. Dacă Trump crede asta, atunci a înțeles greșit motivele pentru care Putin a declanșat războiul”.

Pe de altă parte, directorul serviciului de informații externe al Estoniei, Kaupo Rosin, afirmă că Moscova și-a schimbat atitudinea față de NATO, în ultimele luni, și evită deliberat orice conflict deschis.

După incursiuni repetate ale dronelor rusești în spațiul NATO, Rusia a luat măsuri pentru a preveni asemenea incidente, inclusiv prin modificarea rutelor de zbor ale dronelor și prin respectarea strictă a traiectoriilor avioanelor militare în zona Mării Baltice.

